Veleposlanik Bišćević u posjetu Subotici

Veleposlanik RH u Beogradu posjetio je Hrvatsko nacionalno vijeće, Novinsko izdavačku ustanovu Hrvatska riječ, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Veleposlanik Republike Hrvatske u Beogradu Hidajet Biščević sa suradnicima boravio je 20. svibnja u službenom posjetu institucijama i ustanovama hrvatske manjine sa sjedištem u Subotici – Hrvatskom nacionalnom vijeću, Novinsko izdavačkoj ustanovi Hrvatska riječ, Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata i Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini. Cilj posjeta bio je upoznati se s radom ovih institucija i ustanova.

»Temeljito smo razgovarali o političkom i društvenom položaju Hrvata u Srbiji pogotovo glede dogovora o političkoj zastupljenosti hrvatske zajednice. U tom smislu, maksimalno ćemo djelovati na diplomatskom planu kako bi se povećala uključenost Hrvata u politička tijela. Isto tako, dogovorili smo bolju koordinaciju između diplomatskih predstavništava Hrvatske i HNV-a. Željeli smo vidjeti gdje su problemi i kako ih rješavati imajući u vidu spremnost Hrvatske da brine o hrvatskoj zajednici u Srbiji«, izjavio je veleposlanik Biščević nakon sastanka u HNV-u.

Kako je kazao, politička zastupljenost samo je jedan od problema, dodavši kako je veliki problem opći društveno-politički odnos prema hrvatskoj zajednici.

»Hrvatska zajednica je polje na kome se prelamaju unutarnji politički odnosi u Srbiji. Smeta činjenica da se o Hrvatima u Srbiji govori samo kada se dogodi nešto negativno. To je širi problem koji se ne može rješavati uključivanjem 4 ili 5 Hrvata u izvršnu vlast. To je naravno važno kao simbolika, ali je važnije da se način zastupljenosti unese u izborni zakon«, naveo je veleposlanik.

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić je nakon sastanka ocijenila kako je ovom posjetom veleposlanik poslao poruku da država Hrvatska intenzivno i kontinuirano brine o Hrvatima u Srbiji i da se ta potpora nastavlja. Dodala je i kako su razgovarali o velikim projektima koji se tek trebaju realizirati, kao što je primjerice izgradnja »Hrvatske kuće« u Subotici.

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov je također istaknuo kako ovaj posjet predstavlja snažnu potporu hrvatskoj zajednici, te da se zajedničkim djelovanjem postižu bolji rezultati.

»Važno je da komuniciramo i razgovaramo o svim pitanjima, unutar sebe razmjenjujemo mišljenja da se međusobno što bolje informiramo, zajednički djelujemo i postižemo što bolje rezultate. Posjet je gesta spremnosti veleposlanika da tu komunikaciju intenziviramo i u tom smislu mi smo rekli što je problem kada je riječ o društvenom položaju, što su izazovi, napose kada je riječ o sudjelovanju u politickom životu. Od Hrvatske očekujemo podršku i stalni interes. Mi smo živa, dobro posložena zajednica. Naravno da ima dosta izazova, kao što su isključenost iz procesa donošenja odluka, različite politike zaprječavanja i slično«, kazao je Žigmanov.

Svoj posjet hrvatskim institucijama i ustanovama, veleposlanik je započeo u NIU Hrvatska riječ, gdje se upoznao s djelatnošću ustanove i radom uredništva.

»Drago mi je vidjeti da tjednik radite onako kako se nekada radilo, da ne radite u stilu brzinskih tabloidnih novina gdje sadržaji odmah s ulice ulaze na portale ili u novine, već da je to jedna prava redakcija s novinarima, urednicima, lektorima, korektorima. To je vjerojatno jedan od razloga što uspijevate održati kvalitetu tjednika. Nije to diplomatska fraza, jer ja od mog dolaska u Beograd, imam policu u svom uredu gdje su svi brojevi ‘Hrvatske riječi’. I profesionalno, ali i kao bivši novinar sa zanimanjem pratim ‘Hrvatsku riječ’. Zahvaljujem se što pratite rad naših diplomatskih predstavništava i u Subotici i u Beogradu, što na neki način održavate živi duh koji je potreban hrvatskoj zajednici na prostoru Srbije«, kazao je Biščević.

Prigodom posjeta ZKVH-u Biščević je kazao kako je impresioniran rezultatima rada te ustanove te naglasio kako je očuvanje nacionalnog identiteta prioritet, a u tome Zavod ima veliku ulogu. U tom smislu iznimno je važno jačanje stabilnosti i kapaciteta unutar hrvatske zajednice čemu Veleposlanstvo daje svoju punu potporu.

Veleposlanik Biščević je u Subotici boravio sa suradnicima – opunomoćenim ministrom u Veleposlanstvu RH Beogradu Stjepanom Glasom i opunomoćenom ministricom Majom Bogdan te u pratnji generalnog konzula RH u Subotici Velimira Pleše. ( Hrvatska riječ)