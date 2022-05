U Stuttgartu proslavljena 30. obljetnica HN u Baden-Württembergu

Svečanim programom u dvorani Bürgerhaus Kursaal Bad Cannstatt obilježeno 30 godina djelovanja Hrvatske nastave u Baden-Württembergu i 30. godišnjica Hrvatskoga prosvjetnog društva

U Stuttgartu je u petak, 13. svibnja svečanim programom obilježeno 30 godina djelovanja Hrvatske nastave u Baden-Württembergu i 30. godišnjica Hrvatskoga prosvjetnog društva.

Početak večeri, koja se održala u dvorani Bürgerhaus Kursaal Bad Cannstatt, započeo je hrvatskom i njemačkom himnom, a nazočne je prigodnim govorom pozdravila Ivana Nosić, koordinatorica Koordinacije Stuttgart i voditeljica Centra hrvatske nastave u Stuttgartu.

Proslavi su nazočili brojni ugledni gosti među kojima je bio i generalni konzul RH u Stuttgartu Ivan Sablić, koji je svojim govorom podsjetio na važnost hrvatskoga jezika, posebice u iseljeništvu.

– Jezik kojim govorimo značajna je odrednica našeg identiteta, rekao je Sablić, te istaknuo jezik i kao važnu političku odrednicu. Jezikom komuniciramo međusobno, kaže Sablić, a na osnovu dijalekta možemo odrediti iz kojeg dijela Hrvatske netko potječe.

– Stečeno znanje, sve ono što smo u Hrvatskoj stvorili, prenosi se s generacije na generaciju našim hrvatskim pismom. Nekada se to radilo i tradicionalnom usmenom predajom. O obiteljskim precima saznajemo iz obiteljskih priča naših starijih. Malo što nas definira tako osobno kao taj način prenošenja informacija. Sve se to čini putem jezika. Jezik je važna politička odrednica uz koju se vežemo nacionalno a nerijetko su zbog jezika izbijali nemiri i ratovi. Upravo smo u posljednja tri mjeseca svjedoci događanja u Ukrajini gdje se jednom narodu i državi uskraćuje pravo na nacionale elemente, samoodređenje i egzistenciju. Sve nas to itekako podsjeća na 90-te i desetljeća prije. Želja da se osamostalimo i emancipiramo kao narod sa svojom samostalnom državom u kojoj ćemo govoriti svoj jezik, svoj na svome, trajala je nekoliko stoljeća. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika iz 1967. godine velika je znanstvena a i politička pobjeda kojom je neupitno definiran položaj i daljnji razvoj hrvatskoga jezika, rekao je, između ostalog, generalni konzul Ivan Sablić.

Više stotina posjetitelja, učenika hrvatske nastave i njihovih roditelja, pozdravili su i prof. Estera Šimić, viša stručna savjetnica za Hrvatsku nastavu u inozemstvu, Matthias Wolf, voditelj Ministarskoga savjeta za europska i međunarodna pitanja (Ministarstvo za kulturu, mlade i sport Baden-Württemberg), Alen Saček, predsjednik Glavnoga školskog odbora Koordinacije Stuttgart, Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine i Lada Kanajet Šimić, rukovoditeljica Odjela za školstvo Hrvatske matice iseljenika.

U zanimljivom programu gosti su mogli uživati u izvedbama mezosopranistice Melise Vlahović i pijanistice Ivane Štimac. Glumac Antonio Šunjić izveo je scenu iz romana „Prosjaci i sinovi“ dok su učenici Hrvatske nastave scenski priredili „Hrvatski kolaž“.

Valja istaknuti kako hrvatsku nastavu u inozemstvu organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH u 20 zemalja diljem svijeta. Hrvatska nastava je namijenjena djeci i mladima koji privremeno ili stalno žive u inozemstvu, ali i svima onima koji žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu. U Baden-Württembergu Hrvatska nastava je podijeljena na tri koordinacije – Ulm, Stuttgart i Mannheim, te je od 1991.godine u nadležnosti hrvatskoga Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Živa zajednica / Fenix-magazin/MD/ B. Džajkić