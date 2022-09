U službu uveden novi župnik HKZ Darmstadt

Hrvatska se katolička zajednica Darmstadt oprostila od svoga župnika fra Ivana Čikare, koji ju je vodio od 2019. godine, a u službu novog župnika je uveden fra Josip Bebić. Obojica su članovi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu

U nedjelju, 4. rujna, u crkvi Sv. Fidelisa u Darmstadtu Hrvatska se katolička zajednica Darmstadt oprostila od svoga župnika fra Ivana Čikare, koji ju je vodio od 2019. godine, a u službu novog župnika je uveden fra Josip Bebić. Obojica su članovi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Svečano misno slavlje u tom je povodu u crkvi Sv. Fidelisa u Darmstadtu predvodio fra Josip Bebić, nakon što je dekret biskupa Biskupije Mainz dr. Petera Kohlgrafa o njegovu imenovanju župnikom HKZ Darmstadt pročitao dr. Christoph Klock, župnik u župi Sv. Ludwiga u Darmstadtu i dekan Dekanata Darmstadt. Tako se fra Josip imenuje župnikom od 1. rujna 2022. do 1. rujna 2025. Potom je fra Josip pred župnim vijećem i okupljenom zajednicom prihvatio župnička prava i obveze, kao i suradnju sa župnim vijećem i zajednicom, kao i župno vijeće i zajednica s njim. Potom je fra Josip zajedno s okupljenom zajednicom ispovjedio vjeru moleći Vjerovanje.

U suslavlju su bili dosadašnji župnik fra Ivan Čikara, delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina i vlč. dr. Christoph Klock.

Nadahnuto je propovijedao fra Ivan Čikara, koji je istaknuo, kao i nebrojeno puta tijekom vođenja zajednice, da je Bog ljubav i svatko tko ljubi Boga ostaje u njegovoj ljubavi i po toj ljubavi donosi trajne plodove.

Na kraju misnog slavlja od fra Ivana se oprostila članica župnog vijeća Patricija Tufeković, a fra Josipu je poželjela puno radosti u toj zajednici. Fra Ivanu je ujedno predana replika kipa sv. Leopolda Bogdana Mandića, koji je na fra Ivanovu inicijativu postavljen i blagoslovljen u crkvi Sv. Fidelisa 2021. godine, u kojoj se Hrvati katolici iz te zajednice okupljaju na središnje misno slavlje. Fra Josipu je također predan prigodni dar. Zahvalu i čestitku su uputili uz prigodne darove i predsjednik župnog vijeća Mate Gabelica, referent za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika u biskupiji Mainz Johannes Brantzen, delegat vlč. Ivica Komadina i župnik njemačke župe Sv. Fidelisa vlč. Johannes Gans. Na kraju je zahvalnu riječ zajednici uputio fra Ivan Čikara, koji se vraća u domovinu, gdje će obnašati službu župnog vikara i duhovnika u sjemeništu u Sinju, zahvalivši svima na lijepim godinama provedenim u Darmstadtu. Fra Josip Bebić je obećao uz Božju pomoć i uz pomoć pastoralnog osoblja, župnog vijeća i članova zajednice uspješno djelovati na dobro Hrvata katolika u toj zajednici.

Misnom slavlju pribivao je i generalni konzul Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Frankfurtu na Majni Vedran Konjevod.

Misno slavlje animirali su pjesmom Katarina Mihaljević i Noah Medo uz pratnju gitare. U pastoralu u zajednici djeluju i pastoralne suradnice s. Damjana Damjanović i s. Anđela Milas, a tajnica je Marija Lovrić Holenda.

Fra Josip Bebić rodio se 2. lipnja 1948. u Metkoviću. Član je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Svečane zavjete položio je na La Verni, u Italiji, 17. rujna 1971. Za svećenika je zaređen u Imostskom 29. lipnja 1974. Pastoralno je djelovao u Ogorju, na njemačkoj župi u Eltville, u Hrvatskoj katoličkoj misiji (HKM) Gießen, u HKM Köln, u njemačkoj župi St. Georgen u Münchenu, u HKM Mainz. Od 2003. do kraja 2010. obnašao je službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj sa sjedištem u Hrvatskom dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni. Od 2011. do 2014. obnašao je službu nacionalnog ravnatelja za Hrvate u inozemstvu. Od 2014. do 2019. bio je voditelj hrvatskih katoličkih zajednica Sv. Franje Asiškog u Bietigheim – Bissingenu, Sv. Ilije Proroka u Illingenu i Sv. Ante Padovanskog u Vaihingenu – Enzu. Od 2019. djelovao je u samostanu Zaostrog. Od 1. rujna 2022. voditelj je HKM Darmstadt.

Tekst i foto: Adolf Polegubić