U Rimu predstavljen najnoviji roman Marijane Dokoze

Hrvatska književnica s njemačkom adresom i urednica hrvatskog iseljeničkog medija Fenix-magazin.de Marijana Dokoza 5. ožujka je u Rimu predstavila svoj novi roman “Njegova žena” koji je izašao u izdanju izdavačke kuće Despot Infinitus.

Predstavljanje romana organizirala je udruga „Hrvatsko-talijanski mozaik“ iz Rima https://web.facebook.com/mosaicoitalocroato/?_rdc=1&_rdr a pokrovitelji su bili Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu , Hrvatska turistička zajednica u Milanu, Libreria Enoarcano, Udruge “Jedna Musika” i Zaklada Moliških Hrvata iz Molisea.

U zanimljivu večer na koju su stigle i neke Hrvatice iz mjesta udaljenog i do 60 kilometara od Rima, uvela je potpredsjednica udruge „Hrvatsko-talijanski mozaik” Zrinka Bačić, koja je inače iz Mrljana na otoku Pašmanu. Zrinka Bačić je u Zadru i okolici poznata kao žena koja se iznimno trudi uspostaviti vezu između rimskih Hrvata, grada Rima i hrvatskih institucija, između ostalog i zadarskih.

Publiku je kroz radnju romana “Njegova žena” vrlo uspješno provela Ljiljana Džalto povezavši je s onom romana “Grijesi”, također pisanim prema istinitom događaju. – Oba romana, kazala je Džalto, govore o ženama koje su prošle svoju katarzu, ali grijesi njihovih bližnjih ih još uvijek prate i pratit će ih dok su žive.

Sama autorica rekla je kako joj nije bilo nimalo lako slušati žene o koje su joj otkrile svoje najintimnije dijelove života, no kako joj je teže bilo dok je o njima pisala.

– Pišući neke scene o kojima su mi pričale često sam plakala jer mi je vjerojatno tek tada do svijesti dolazilo što im se sve događalo i koja je težina svega što se dogodilo – rekla je Marijana Dokoza.

U domaćoj atmosferi Libreria Enoarcano, u Via delle paste 106, u samom središtu Rima, gdje je “Njegova žena” predstavljena, dodijeljena je i nagrada Dragici Hadrović, Hrvatici koja se istaknula svojim djelovanjem u promicanju Hrvatske u Italiji.

Zagrepčanka Dragica Hadrović dulje je vrijeme bila članica Hrvatsko talijanske udruge Mozaik Rim, do 2014 godine. U jednom je periodu tajnica Udruge i osmislila i vodila projekt “Hrvatski mozaik”, koji je trajao od 14. travnja do 12. svibnja 2012. , kad su “Muzeju rimske civilizacije predstavljeni razni aspekti hrvatske kulturne baštine: povijest, umjetnost, poezija, glazba, kulinarstvo, folklor, turizam itd. Bila je predsjednica te udruge od 2013. do 2015. Od samog osnutka Udruge pa do danas članica je Upravnog odbora. Godine 2018. izabrana je za predstavnica Hrvata u Italiji u Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ona je žena koja je itekako zaslužila ovu nagradu , rekla je Zrinka Bačić.

Tekst i fotografije: M.D.