U Rimu održan 21. Susret pjesnika hrvatske iseljeničke lirike

U prostorima Papinskog Hrvatskog zavoda sv. Jeronima održan je 10. i 11. lipnja 21. Susret pjesnika hrvatske iseljeničke lirike pod nazivom „Hrvatska iseljenička poezija ispod rimskog neba“. Susret su organizirali Pjesnička udruga Hrvatske iseljeničke lirike New York, Hrvatsko-talijanska udruga – Rim i Američki hrvatski kongres dok su pokrovitelji susreta bili Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu i Veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

Na početku programa u petak, 11. lipnja dobrodošlicu i pozdrav svima uputili su vicerektor Zavoda vlč. Marko Škraba, u ime Hrvatsko-talijanske udruge predsjednica Svjetlana Lipanović te Nada Pupačić, predsjednica Pjesničke udruge hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York. Program je u petak uključivao recital pod nazivom „Blagdan pjesničke riječi“ na kojem su sudjelovali pjesnici članovi udruge Hrvatske iseljeničke lirike New York. Potom je predstavljena monografija „Tisuće milja opletenih stihovima. Pjesnička udruga HIL New York (2000.-2020.)“o kojoj je govorila Tuga Tarle.

Predstavljena je i 20. jubilarna zbirke pjesama Hrvatske iseljeničke lirike „Niko drugo more i drugi ljudi“. O zbirci su govorile urednica Nada Pupačić i recenzentica prof. dr. sc. Gordana Laco.

Program u subotu, 11. lipnja započeo je svetom misom u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima koju je predvodio rektor Zavoda vlč. Marko Đurin, a propovijedao vlč. Danko Kovačević, član Zavoda sv. Jeronima. Na misi su sudjelovali svi prisutni članovi udruge i pjesnici. Nakon svete mise program je nastavljen u salonu Zavoda. Svojim pjesmama publici su se predstavili novi pjesnici, među kojima i nekoliko njih iz Rima i iz pokrajine Molise (molizanski Hrvati).

Nakon toga prof. Gordana Laco predstavila je dvije knjige: „Blago rasutih. Jezik Hrvata u dijaspori dio I.“ autorice Sanje Vulić i „Pjesme“, autorice Vlaste Sindik-Pobor. Potom je Ivana Bačić Serdarević, novinarka, spikerica i urednica na jednoj australskoj državnoj postaji predstavila zbirku „Anatomija tuge“ autorice Tuge Tarle, a svoje je pjesme recitirala sama autorica. Program je završen zahvalnim slovom Nade Pupačić, predsjednice Pjesničke udruge hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York te dodjelom zahvalnih priznanja.

Pjesnička udruga hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York osnovana je u hrvatskoj katoličkoj misiji Astoria, New York, u rujnu 1999. godine. U travnju 2008. pjesnička Udruga VHIL postala je članicom Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) i ujedno Ujedinjenih naroda (UN ). U novim okolnostima Udruga je preimenovana u Pjesničku udrugu hrvatske izvandomovinske lirike (HIL), NY. Na petnaestu obljetnicu Udruge HIL osjećala se potreba za preimenovanje udruge te je vraćen prvotni naziv: Pjesnička udruga hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York.

Tekst i foto http://www.sveti-jeronim.org/u-zavodu-sv-jeronima