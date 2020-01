U NSK-u postavljena izložba Book Art in Croatia

Izložba prigodno ističe bogatstvo i raznolikost bitnoga dijela hrvatske baštine i nacionalnoga identiteta

U povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu postavila je izložbu Book Art in Croatia koja prigodno ističe bogatstvo i raznolikost bitnoga dijela hrvatske baštine i nacionalnoga identiteta.

Izložba Book Art in Croatia bit će otvorena do 31. siječnja, a već su je 9. siječnja 2020. godine u pratnji vršiteljice dužnosti glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijane Petrić razgledali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Europskoga vijeća Charles Michel.

Izložba Book Art in Croatia predstavlja povijesni presjek izradbe i opreme knjiga u Hrvatskoj od srednjega vijeka do suvremenoga doba te obuhvaća rukopisne i tiskane knjige različite tematike i sadržaja – od srednjovjekovnih evanđelistara i misala – do suvremenih ilustriranih izdanja i grafičko-književnih mapa, koje svojim unutarnjim i izvanjskim oblikovanjem, odnosno usklađenošću likovno-grafičke opreme sa sadržajem, predstavljaju najviše dosege umjetničkoga oblikovanja knjige u Hrvatskoj.

Autor izložbe povjesničar umjetnosti prof. dr. sc. Milan Pelc odabrao je šezdeset jedinica koje su predstavljene na panoima (preslik, bibliografski opis i kratak opis), a na prigodnoj izložbi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izloženo je i desetak odabranih knjiga iz Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, među kojima i prvi hrvatski prvotisak Misal po zakonu rimskoga dvora, Senjski misal, Misal hruacki i Splitski evanđelistar te druga bitna građa. Izložba je popraćena istoimenim katalogom.

Veliki hrvatski povjesničar Vjekoslav Klaić, autor prve studije o povijesti knjižarstva u Hrvata (1922.), zapisao je na jednom mjestu u svojoj knjizi posvećenoj povijesnom razvoju grada Zagreba (1913.) sljedeću rečenicu: „Maleni narodi, ako hoće da se održe, moraju se odlikovati vanrednim vrlinama.“ Jedna od tih vrlina svakako je i njegovanje umjetnosti knjige kao temeljne sastavnice nacionalne kulture.

Iz Kataloga izložbe http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2019/12/Book-Art-in-Croatia.pdf