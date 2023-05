U Mostaru održana revija tradicijskog ruha „Od mora do Save“

U organizaciji HKUD – a “Sv. Ante – Cim” Mostar i Misije FRAMOST – Misije poveznice baštine ljudi i prostora organizirana je četvrta po redu revija tradicijskog ruha „Od mora do Save“ i to a rođendan Društva svetog Ante u Mostaru, 13. svibnja 2023. godine u Galeriji Kraljice Katarine Kosača. Ovaj jedinstven projekt za Bosnu i Hercegovinu ponovno je pokazao da je veoma važno raditi na očuvanju i prezentaciji tradicijskog ruha. Na reviji je predstavljeno tradicijsko ruho koje se geografski nalazi na potezu od mora do Save; Zapadna Hercegovina, Župa Mostarski Gradac, Rodoč, Mokro, Tihaljina, Roško Polje; zatim Središnja Bosna, Uskoplje, Pougarje, Žepče, Kreševo, Tuzla, Debeljaci; Zapadna Bosna, Zavalje (Bihać), Bosanska dolina, Derventa, Tolisa, Gradiška, Usora, Brčko; prezentirano je i tradicijsko ruho bošnjaka okoline Mostara.

Revija je veoma uspješno realizirana uz pomoć kulturno umjetničkih društva iz Bijelog Polja, Rodoča, Mokrog, Tihaljine, Roškog Polja te Kulturnog centra Travno iz Zagreba, ali i uz zalaganje i pomoć Drage Oršolića te Mirze Jaranovića koji kao pojedinci ulazu mnogo truda i rada u očuvanje i prezentaciju ruha svoga kraja.

Revija je podržana od Grada Mostara, Vlade HNŽ-a, Federalnog ministarstva kulture i športa te Hrvatske matice iseljenika koji su prepoznali važnost ovog projekta za očuvanje tradicije i baštine Bosne i Hercegovine.

Uz samu reviju, prisutnima se obratio i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, gospodin Ivan Zelenika koji je sve pozdravio u ime gradonačelnika, čestitao na uspješnoj organizaciji te zaželio mnogo uspjeha u nastavku rada ovog folklornog ansambla.

„Suvremeni čovjek dužan je osvijestiti si umjetničku, uporabnu i povijesnu važnost očuvanja tradicijskog ruha svog naroda. Narodna nošnja materijalni je simbol pripadnosti i poštovanja prema prošlosti jednoga naroda, a etnološka raznolikost Bosne i Hercegovine pogodna je za različita znanstvena istraživanja i edukacije. Prvi korak prema sustavnoj obradi narodnog blaga upravo je revija tradicijskog ruha Od mora do Save.“ – naglasila je Blaženka Miše, studentica druge godine diplomske razine na Odsjeku za povijest umjetnosti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Također ispred Hrvatske matice iseljenika obratio se i gospodin Ante Ćaleta, voditelj podružnice Split koji je s mnogo emocija govorio o samoj reviji te naglasio kako vjeruje u buduću suradnju između Hrvatske matice iseljenika i ovog ansambla.

Sama revija napravila je veliki uspjeh. Uspjela je povezati baštinu, ljude i prostore od mora do Save. U cilju osnaživanja hrvatskog narodnog identiteta, ali istodobno i očuvanja te njegovanja zajedništva sa svima drugima koji žive na ovom ozemlju; cilj je bio gotovo zapretanu hrvatsku kulturnu baštinu ponosnije vrjednovati i pokazati je, a ona se najbolje pokazuje kroz tradicijsko ruho.

Revija tradicijskog ruha Od mora do Save u četiri godine obradila je i prezentirala 35 lokaliteta Bosne i Hercegovine, a Misija FRAMOST i HKUD „Sv. Ante – Cim“ u Mostar su ugostili 28 folklornih društava. Uz to, predstavljen je i dio bogatog fundusa Hrvatskog kulturno umjetničkog društva „Sv. Ante – Cim“.