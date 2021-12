U Kotoru održan program Zapjevajmo u božićnom ozračju

Program su osmislile voditeljica Amaterskog kazališta HNV-a Dijana Milošević i voditeljica klape “Marineri” Nada Baldić. Njihovim su se grupama, svojim glasovima, plesnim pokretima i recitacijama, pridružili učenici hrvatske nastave u Crnoj Gori. Na sceni su ih pratili mladići iz Muzičkog sastava HNV-a, a posebnu ulogu u predstavi ima Milivoj Slaby

Na Velikoj sceni Centra za kulturu “Nikola Đurković” u Kororu 18. prosinca je održan program “Zapjevajmo u božićnom ozračju.” Program su osmislile voditeljica Amaterskog kazališta HNV-a Dijana Milošević i voditeljica klape “Marineri” Nada Baldić. Njihovim su se grupama, svojim glasovima, plesnim pokretima i recitacijama, pridružili učenici hrvatske nastave u Crnoj Gori. Na sceni su ih pratili mladići iz Muzičkog sastava HNV-a, a posebnu ulogu u predstavi ima Milivoj Slaby.

Programom dominiraju božićne pjesme, od onih popularnih kao što su “Božić dolazi” i “All I Want For Christmas Is You”, do tradicionalnih poput “U sve vrijeme godišta” i “Radujte se narodi”, koje u solističkom ili zborskom aranžmanu izvode članovi klape i kazališta. Igrani dio programa obogaćen je mnoštvom referenci na bokeljske narodne običaje i leksik navezan na njih, stihovima hrvatskih pjesnika, ulomcima iz Evanđelja i, naravno, plesom.

Svima koji su gladni i žedni božićne atmosfere ovoga su ponedjeljka otvorena vrata Doma “Josip Marković” u Donjoj Lastvi. Tamo će se, s početkom u 19 sati, reprizirati opisani božićni program, organiziran pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. (Radio Dux)