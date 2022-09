Treći film radionice Stvaranje filma u Orašju

Koordinatorica projekta iz Hrvatske matice iseljenika i ove je godine bila Nives Antoljak. Nije skrivala zadovoljstvo rada s mladima, kao ni Sanja Pejić, ravnateljica Centra za kulturu, partnera toga projekta. Antoljak i Pejić su nakon prikazivanja filma na otvorenom prostoru ljetnoga kina, uz prigodne riječi, uručile diplome sudionicima radionice

Hrvatska matica iseljenika s partnerom – Centrom za kulturu u Orašju krajem kolovoza je organizirala petodnevnu Filmsku radionicu za mlade pod redateljskom palicom Ivana Mokrovića.

Maja Šebelić iz Pule, Luka Kuzmanović iz Poljske, Mihaella Bardheci, Vid Đorđo i Filip Štimac iz Bjelovara, Domagoj, Ana i Vlatka Stojak iz Novog Travnika, Sara Horvat iz Zagreba, Dragana Golić iz Subotice i Orašja Nina Ivanović iz, mladi su daroviti glumci koje je publika ljetnog kina Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević nagradila 31. kolovoza burnim pljeskom za njihov prvi filmski nastup. Mladi filmaši su sudjelovali u radu „Stvaranja filma“i u konačnici stvorili film. Podsjećamo, svoj su prvi filmski uradak mladi filmaši nazvali „Bobi u 3 ujutro“, drugi je nosio ime „Hotel Romantique“ a ovaj put je naslov njihova prvijenca „Patnje profesora Machenhauera“.

Mladi su dobili priliku na filmskom setu raditi s profesionalnim redateljem Ivanom Mokrovićem. U samo pet dana druženja i učenja sa zaljubljenicima filmskoga platna Mokrović ih je upoznao s procesom stvaranja filma, montaže, produkcije i distribucije. Filmska je radionica zapravo osmišljena kao prateći sadržaj filmskoga festivala i već je iznjedrila tri kratkometražna filma.

Koordinatorica projekta iz Hrvatske matice iseljenika i ove je godine bila Nives Antoljak. Nije skrivala zadovoljstvo rada s mladima, kao ni Sanja Pejić, ravnateljica Centra za kulturu, partnera toga projekta. Antoljak i Pejić su nakon prikazivanja filma na otvorenom prostoru ljetnoga kina, uz prigodne riječi, uručile diplome sudionicima radionice.

-Okupljamo Hrvate iz različitih dijelova svijeta, upoznajemo ih s hrvatskom kinematografijom i učimo osnovama stvaranja filma. Sve je to, uz već poznatu posavsku gostoljubivost vezano s upoznavanjem kulturnih i prirodnih znamenitosti ovoga kraja te ostvarivanja budućih zajedničkih projekata, naglasila je Antoljak.

Studentica iz Pule Maja Šebelić, kaže, oduševljena je jednim novim zanimljivi iskustvom. Iako je upisala molekularnu biologiju, svoju je ulogu, po ocjeni Mokrovića, odlično odglumila , uostalom kao i cijela ekipa.

– Prekrasno smo se družili ovdje u Orašju, puno toga naučili na Maloj Puli. O Ivi sam puno čula, rasla uz njegove filmove koje sam gledala na Pulskom festivalu, pa mi je to onda bila dodatna inspiracija za dolazak, kazala je Maja.

Ovogodišnjim je radom radionice zadovoljan i Luka Kuzmanović iz velike Gorice koji već šest godina živi u Poljskoj.

-Odličan projekt i odlična ekipa. Radili smo improvizacije i na temelju njih dobili scenarij koji smo pretvorili u zanimljiv film, a druženje je bilo super, kaže Kuzmanović.

Redatelj Mokrović smatra da su mladi filmaši kroz dvije godine rada u Orašju potvrdili koliko zapravo imaju talenta. Mladenačka je kreativnost kroz radionicu došla do punog izražaja, smatra redatelj Mokrović.

-Jako sam zadovoljan ovogodišnjim uratkom, jer su polaznici radili možda i više nego ikada do sada. Stvarno su sve napravili sami, došli do svog teksta, do karaktera, naravno uz moju pomoć, ali u cijelom su procesu imali inicijativu što je jako važno. Radili su dijaloške scene prema mojim uputama, i nije im bilo teško raditi i po pet-šest sati dnevno. Prošli su kroz cijeli proces montaže i produkcije i mogu ih samo pohvaliti i biti ponosan na njihov angažman, ističe Mokrović.

Novina u filmu ove je godine završna scena u znaku Ive Gregurevića i njegovih filmskih ostvarenja.

-Ivo je inspiracija mladima. Ja sam nekako odlučio da svi idući filmovi završavaju sa scenom u koju je upleten Ivo, jer sve je od njega krenulo i mislim da bi bilo dobro da i naš film s njim i završi, zaključuje Mokrović.

Tekst i foto : Nada Koturić