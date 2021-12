Središnji događaj adventskog susreta bilo je euharistijsko slavlje koje je uz suslavlje Augustina Darnaija, referenta za Hrvate Pečuške biskupije predvodio vlč. Robert Almaši. Slavlju su nazočili Neven Marčić, konzul savjetnik Generalnog konzulata RH u Pečuhu i Mišo Šarošacz, predsjednik Hrvatske samouprave u Baranjskoj županiji

U organizaciji Hrvatskog kluba „August Šenoa“, Generalnog konzulata RH u Pečuhu, Hrvatske samouprave Baranjske županije i Hrvatske referature Pečuške biskupije, 10. prosinca je upriličen Susret Hrvata Baranjske županije u Mađarskoj u sklopu manifestacije „Advent u Pečuhu“.

Na poziv spomenutih institucija tradicionalni predbožićni koncert u pečuškoj katedrali Sv. Petra i Pavla, apostola održao je HKUD Harkanovci iz Harkanovaca predvođeni predsjednikom Josipom Hiklom. Na bogatom repertoaru od šesnaest pjesama uz tamburašku izvedbu HKUD-a bile su tradicionalne hrvatske adventske i božićne pjesme koje su pratile liturgijski tijek božićnog vremena. Članovi društva bili su odjeveni u harkanovačku narodnu nošnju. U pratnji im je bio i župni upravitelj Župe Snježne Gospe u Harkanovcima Robert Almaši koji je između pjesama izrekao prigodne tematske biblijske meditacije.

Središnji događaj adventskog susreta bilo je euharistijsko slavlje koje je uz suslavlje Augustina Darnaija, referenta za Hrvate Pečuške biskupije predvodio vlč. Robert Almaši. Govoreći o iščekivanju svetkovine Rođenja Gospodnjeg vlč. Almaši je istaknuo: „Bog dolazi u život koji se želi preobraziti i prosvijetliti. Bog i ovog došašća želi doći i nastaniti u konkretnim životima, u ljudima koji ga trebaju, osluškuju i iščekuju, “ te potaknuo na promišljanje: „Ide li moj život u smjeru došašća, u smjeru Boga koji dolazi na ovaj svijet?“, i nadodao: „Postavljati ta pitanja znači započeti stvarati povlašten prostor Božjem rođenju u vlastitom životu. Jer, Bog se upravo tu želi roditi. Ne na trgovima, sajmovima i skupim poklonima. To bi bilo prejednostavno i Bog bi vrlo lako postao privjesak životu, sličan božićnom ukrasu kojega izvadimo i divimo se onoliko koliko traje božićno vrijeme. Ne, dopustiti Bogu da bude Bog znači igrati po njegovim pravilima. A nisu ta pravila teška, već su nužna da bi sve bilo jednostavnije i jasnije. Jer ipak još od početka svijeta, on vodi čitavu igru. Zato neće iznevjeriti one koji ga iščekuju, a još će manje kasniti“. Misno slavlje liturgijskim pjevanjem animirao je Ženski zbor August Šenoa uz orguljsku pratnju Laszla Cseha.

Slavlju su nazočili Neven Marčić, konzul savjetnik Generalnog konzulata RH u Pečuhu i Mišo Šarošacz, predsjednik Hrvatske samouprave u Baranjskoj županiji. Po završetku mise okupljeni hrvatski vjernici zadržali su se u druženju. Na koncu susreta uz izrečenu zahvalu organizatori i gosti izrazili su nadu u buduću suradnju na kulturnom i društvenom planu. (IKA)