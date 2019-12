Stjepko Mamić izlaže u Europskom parlamentu

U Europskom parlamentu je, u organizaciji ureda hrvatske europarlamentarke Ruže Tomašić, otvorena izložba “Art is life”. Mamić je suvremeni hrvatski likovni umjetnik iz Dubrovnika i pomorski kapetan, a svoje slike izlagao je u vodećim likovnim središtima svijeta

U Europskom parlamentu u Strasbourgu 17. prosinca je, u organizaciji ureda hrvatske europarlamentarke Ruže Tomašić, otvorena izložba dubrovačkog slikara Stjepka Mamića. Stjepko Mamić je suvremeni hrvatski likovni umjetnik iz Dubrovnika i pomorski kapetan a svoje slike izlagao je u vodećim likovnim središtima svijeta. Motivi Mamićevih slika kojima dominiraju boje vezani su uz more, a ajčešće su to ribe.

“Kroz svoj izvanredan dar on oživljava more u svoj veličanstvenosti”, rekla je zastupnica Tomašić otvarajući izložbu naslovljenu “Art is life”. “Mnogi likovni kritičari pisali su o njegovom radu a Stjepko je postigao status svjetski poznatog i poštovanog autora, široko je priznat i odbio je brojne međunarodne nagrade za svoju izvanrednu originalnost i kvalitetu njegovih radova”, istaknula je Tomašić.

Stjepko Mamić je rođen u Dubrovniku 1958 godine a trideset godina radio kao pomorski kapetan u trgovačkoj mornarici. Završivši likovnu akademiju u Firenci i parišku Académie de Port-Royal posvetio se u potpunosti slikarstvu.

U okviru izložbe “Art is life” uz Mamićeve radove predstavljeni su i radovi francusko-izraelske kiparice Myriam Sitbon Mendel i radovi modne dizajnerice Slađane Krstić iz Rima..

“Hrvatska od 1. siječnja preuzima predsjedanje Europskom unijom pa sam mislio kako bi to bila jedna lijepa priča, puna boja i božićnog ugođaja s morskim ambijentom te da bi to bilo neko naše prikladno predstavljanje Europi”, tumač Mamić svoje razloge za odluku da održi ovu izložbu u Strasbourgu. “Dok smo postavljali izložbu prišlo je mnogo ljudi, zastupnika i drugih, reklo da im se sviđa, što mi je kao slikaru bilo drago čuti”, dodao je. (Hina)