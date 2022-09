Slavlje na bečkoj ulici gradišćanskih Hrvata

Ove godine po prvi put spojena “Ulična fešta” gradišćanskih Hrvata s “Danom mladih” bio je “pun pogodak”. Važno nam je bilo da mladima damo priliku da se predstave i u Beču, dakle velegradu i urbanoj sredini koja ima značaj za opstanak manjine i njegovanje njegovog jezika, kulture i identiteta – rekla nam je glavna tajnica Hrvatskog centra u Beču Gabriela Novak Karall.

Ova četverodnevna kulturna manifestacija održana je pred Hrvatskim centrom u Beču prošli vikend, točnije od 22. do 25. rujna. Posjetilo ju je na stotine gradišćanskih i ostalih Hrvata iz Beča i Gradišća i njihovi brojni austrijski prijatelji. Mnoštvo publike, zahvaljujući dobroj organizaciji i znalački sastavljenom programu, u kojem je svaka dobna skupina posjetitelja mogla pronaći nešto zanimljivo za sebe.

Četverodnevno slavlje započeli su mladi “Danom mladih”, najvećom godišnjom manifestacijom Hrvatskog akademskog kluba u Beču, organiziravši zanimljivu raspravu posvećenu mladim naraštajima u Europi, što je bilo aktualno s obzirom da je EU ovu godinu proglasila, godinom mladih. Stoga su u raspravi i slavlju sudjelovali i predstavnici drugih manjinskih zajednica u Austriji. Drugi dio večeri bio je posvećen glazbenim žanrovima koje vole mladi, a zabavljali su ih gosti iz Hrvatske. Drugi dan je nastavljeno s tradicionalnom “Uličnom feštom” koja je ove godine održana pod geslom “100 godina Hrvatskog društva u Beču”.

“Mi, gradišćanski Hrvati jako smo ponosni da smo mogli svima pokazati, posebice mnogim Bečanima koji to sigurno nisu znali, da su gradišćanski Hrvati ne samo u Gradišću nego već 100 godina i sastavni dio Beča. I da smo i mi sa svim stanovnicima Beča doprinijeli da je Beč ono što je danas, grad najvišeg životnog standarda u svijetu. Vrlo dobro organizirani grad s ogromnom i šarolikom ponudom, posebice kulturno-društvenom”, rekla nam je Terezija Stoišić, bivša zastupnica u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta i bivša pučka pravobraniteljica.

Ulična je fešta sjajna promocija Hrvata ovdje u Beču i šire. Uz uživanje u glazbi, kušanju kulinarskih specijaliteta i hrvatskih vina razmjenjuju se mišljenja, sklapaju poznanstva i prijateljstva. A i roditelji mogu malo odahnuti, jer o njihovim mališanima zdušno brinu “tete” iz vrtića i jezičnih tečajeva te radionica u Hrvatskom centru. Jedna od njih je i Nika Račić, studentica slavistike na masteru, koja vodi jezične tečajeve za djecu i odrasle. Ona nam je predstavila sadržaj dječjeg programa koji je obuhvaćao crtanje, bojanje, ples i pjesmu te dramsku predstavu i radionice.

Predsjednik Hrvatskog akademskog kluba (HAK) Alexander Vuković je rekao da je “Dan mladih” izuzetno omiljen festival među mladima i da je ovo prvi put da je u Beču, jer od 1973. kada je osnovan do danas uvijek je bio u Gradišću ili hrvatskim selima i mjestima u Slovačkoj i Mađarskoj. “Beč nam je bio izazov, ali vidim da smo uspjeli, jer je mnogo mladih i dobro se zabavljaju”, istakao je predsjednik HAK-a. S njim se je složio i bivši HAK-ov predsjednik Joško Emrich koji je pohvalio organizatore i ideju spajanja dosad dviju različitih manifestacija-“Dana mladih” i “Ulične fešte” Hrvatskog centra u jedno zajedničko slavlje gradišćanskih Hrvata.

Na slavlju je bio, između ostalih, i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Silvio Kus.

“Gradišćanski Hrvati već tradicionalno priređuju ovu Feštu na ulici kako bi ponosno pokazali svima koji ovdje navrate ili slučajno prođu ispred Hrvatskog centra tko su i što su i što sve znaju i mogu. A da mogu mnogo toga, i da su izuzetno snažna manjina pokazali su i dokazali njegovanjem i čuvanjem svog materinskog jezika, kulture i hrvatskog identiteta na prostoru Austrije, već punih pet stoljeća”, rekao je Kus za Večernji list. Istakao je također izuzetno dobre “susjedske odnose” Hrvatske i Austrije, iako ove dvije zemlje nemaju zajedničku granicu.

“Ovogodišnja Ulična fešta održava se pod geslom -100 godina Hrvatskog društva u Beču, što je dobro da se to ističe. To pokazuje da gradišćanski Hrvati u Beču žive već cijelo jedno stoljeće. A to je važno kada se govori o autohtonosti narodne manjine, koja se trenutačno priznaje samo gradišćanskim Hrvatima u Gradišću, a ne i onima u Beču. Danas u 21. stoljeću koje obilježava velika mobilnost, svakako se treba razmišljati o prilagođavanju stvarnoj situaciji na terenu. Jer od oko 50.000 gradišćanskih Hrvata njih 30.000 živi u Gradišću, ali i njih 15.000 u Beču, što nije zanemariva brojka”, napomenuo je Silvio Kus, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču. Stoga je svakako ne samo odlična nego i simbolična ideja bila spojiti zajedno “Dan mladih” Hrvatskog akademskog kluba i “Uličnu feštu” Hrvatskog centra u Beču, jer u obje kulturne manifestacije radi se o gradišćanskim Hrvatima, bez obzira koju austrijsku adresu imali.

I što na kraju reći nego čestitke prvom Hrvatskom društvu gradišćanskih Hrvata u Beču na njegovom 100. rođendanu.

Izvor: Snježana Herek / mojahrvatska.vecernji.hr