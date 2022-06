Proslava Dana državnosti u Kanadi

Slavlje je održano u banket dvorani Poglavarstva grada Mississauge, u organizaciji i pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Hrvatske, a gk Ante Jović organizirao je prijem za mnogobrojne Hrvate i kanadske prijatelje iz Ontarija

Još jedna lijepa proslava Dana hrvatske državnosti i 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske održana je u banket dvorani Poglavarstva grada Mississauge, u organizaciji i pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Hrvatske. Generalni konzul Ante Jović organizirao je prijem za mnogobrojne Hrvate i kanadske prijatelje iz Ontarija, najveće industrijske i gospodarske kanadske provincije. U ovoj, drugoj po veličini kanadskoj provinciji (teritorijalno kao Francuska i Španjolska zajedno) s 14 milijuna stanovnika, svoj dom našlo je na tisuće Hrvata i razvilo mnoge društvene i političke organizacije te podiglo hrvatske rimokatoličke crkve u gotovo svim većim gradovima. Kroz višegodišnje razdoblje, s pravom bi se moglo kazati i višestoljetno, hrvatski doseljenici uključili su se u sve razine društvenog i političkog života te pridonijeli gradnji, inovacijama i razvoju svoje nove domovine Kanade. Vrlo su priznati i cijenjeni, što je bilo vidljivo i tijekom ovog prijema i slavlja Dana državnosti, neovisnosti i međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

Proslava je započela s dobrodošlicom domaćina pri samom ulazu, veselim susretima mnogih poznanika, poslovnih ljudi, društvenih i političkih te crkvenih predstojnika. Lijepo je bilo vidjeti mnoge koje nismo vidjeli kroz ove posljednje dvije pandemijske godine te osvježiti uspomene, posebno na one koji su ‘potisnuti’ iz javnosti zbog odlaska u mirovinu ili preseljenja.

Među njima je bila i legendarna gradonačelnica Mississuge Hazel McCallion, koja je bila na čelu ovog dinamičnog i brzo rastućeg grada 36 godina. Ovu vrlo marljivu, iskrenu osobu voljeli su njeni sugrađana i naši Hrvati. Došla je uveličati ovaj veliki datum našeg naroda a nedavno je proslavili 101. rođendan! Došao je i bivši član Federalnog parlamenta u Ottawi – Janko Perić (iz Cambridgea, ON), te Robert (Bob, iz Hamiltona, ON) Bratina. Na ponos ih je bilo vidjeti u nazočnosti vijećnika grada Mississuga Johna Kovača. Da nabrojimo sve uglednike bio bi to dugi popis, ali pun prepoznatljivih osoba.

Svečanost je započela hrvatskom i kanadskom himnom koje je izvela dalmatinska klapa „Kartolina“ iz Windsora u Ontariju. Klapa je otpjevala još nekoliko pjesama i zabavljala prisute uz poduže aplauze.

Na pozornici lijepe su prigodne govore održali gradonačelnica Mississuge Bonnie Crombie, predsjednik Canadian Croatian Chember of Commerce Franjo Vismeg te generalni konzul Ante Jović. Na velikom platnu prikazan je video HRT-a dočaravši ta povijesna zbivanja, kad je predsjednik dr. Franjo Tuđman obznanio javnosti radosnu vijest: „Stvorena je Republike Hrvatska!“. Konzulu Joviću uručena je počasna paketa predsjednika vlade Provincije Ontario Douga Forda. Proslava je nastavljena ugodnim i veselim druženjem svih uzvanika uz domjenak i probrana hrvatska vina.

Tekst i fotografije: Franjo Bertović