PROSLAVA 30. OBLJETNICE USPOSTAVE DIPLOMATSKIH ODNOSA REPUBLIKE HRVATSKE I KANADE

Prošlog utorka, 11. travnja 2023. obilježena je i proslavljena 30. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kanade pod pokroviteljstvom veleposlanstva RH u Ottawa-i i veleposlanika g. Vice Skračića. Prijem i obilježavanje ovog važnog datuma za ove dvije prijateljske zemlje, priređen je u otmjenoj dvorani „Sir John A. Macdonald“ ispred kanadskog parlamenta.

Uz vrhunsku organizaciju, zvuke hrvatske tamburice zbora „Croatoan“ iz Ottawa-e, uz nekoliko lijepih video zapise koji su na zidovima oslikavali ljepote domovine Hrvatske i delicije domaće kuhinje te uz poslugu probranih hrvatskih vina, dvorana je bila popunjena s mnogobrojnim gostima političkog, diplomatskog i društvenog života.

Zapažene i prigodne govore održali su veleposlanik Skračić, ministar Grlić Radman, članica Kanadskog parlamenta i predsjednica Odbora za financije Hon. Mona Fortier i biviši poglavica „Chief of the Algonquins of Pikwakanagan First Nation“ Wendy Jocko. Gospođa Jocko je umirovljena časnica kanadske vojske koja je služila u oružanim snagama Kanade. Za vrijeme Domovinskog rata bila je u mirovinskoj misiji u Daruvaru. Svjedočila je mnoge strahote i razaranja te se je ukratko osvrnula na njih u svom govoru.

U govorima je istaknuta važnosti ovog slavlja, spomenuto je povijesno značenje uspostave državnih odnosa, koji su uspostavljeni tijekom Domovinskog rata, da bi se podržala kretanja demokracije, boljih ljudskih odnosa i ljepše budućnosti.

Zapaženo je i nazočnost većeg broja Hrvata – poslovnih i društvenih predstavnika – koji su doputovali iz udaljenih mjesta i gradova u glavni grad Kanade, da bi prisustvovali ovoj svečanosti i izrazili zahvalnost Kanadi i Hrvatskoj na uspostavi diplomatskih i prijateljskih odnosa. A, to je od neobične važnosti za naš hrvatski narod i doseljenike, kojih ovdje ima, prema nekim procjenama – oko 250,000. Drugog dana boravka u Kanadi, u Torontu, ministar Radman susreo se je s ministricom vanjskih poslova Kanade Melanie Joly. Razgovarali su o 30. obljetnici uspostave diplomatskih odnosa, razvoju međudržavne suradnje temeljene na dobrim bilateralnim odnosima te zajedničkim vrijednostima i interesima. Složili su se o daljnjem unapređenjima tih odnosa.

U Ottawa-i ministar Gordan Grlić Radman sudjelovao je u razgovoru, za ‘okruglim stolom’ – organiziranim od MacDonald-Laurier Institute – na temu sigurnosnim izazovima za mir u Europi i svijetu. Ministar se je posebno osvrnuo na članstvo Hrvatske u Europskoj zajdnici i njenom ulasku u Schengen i Euro zonu.

Tekst i fotografije:

Franjo Bertovic