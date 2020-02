Primorčev reizbor za predsjednika Odbora za međunarodne odnose AAFS-a

Najavljeno je kako će se 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine održati od 21. do 26. lipnja 2021. godine u Dubrovniku

Na glavnoj skupštini Američke akademije za forenzičke znanosti prof. dr. Draganu Primorcu potvrđen je reizbor na dužnost ove najuglednije svjetske organizacije iz područja forenzičkih znanosti. Američka Akademija za forenzičke znanosti sa sjedištem u Colorado Springsu okuplja više od 7000 članova iz 50 saveznih država SAD-a, Kanade te iz 74 pridruženih država svijeta. Tijekom održavanja glavne skupštine potvrđeno je da će se jedan od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja tijekom 2021. godine, 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine održati od 21. do 26. lipnja 2021. godine u Dubrovniku.

Suorganizatori događaja su International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), čuvena američka bolnica “Mayo Clinic”, Američka Akademija za forenzične znanosti (AAFS) te hrvatska Specijalna bolnica Sv. Katarina. Od svoga osnutka (1997. godine) ISABS kontinuirano radi na promicanju najnovijih znanstvenih otkrića iz područja forenzičke i antropološke genetike te personalizirane medicine, a radu dosadašnjih kongresa koji se održavaju u Hrvatskoj, sudjelovalo je više od 6000 znanstvenika i 650 predavača, ukupno iz 70 država svijeta. Među predavačima je bilo i sedam dobitnika Nobelove nagrade. (https://www.vecernji.hr/)