Predstavljena knjiga Početci hrvatske umjetnosti Vladimira Petera Gossa

Knjigu su u DHK-u predstavili književnik Ivan Rogić Nehajev, profesori na Fakultetu političkih znanosti Božo Skoko i dr. sc. Boris Beck te autor knjige Vladimir Peter Goss

Knjiga povjesničara umjetnosti Vladimira Petera Gossa “Početci hrvatske umjetnosti”, koja odgovara na pitanja koja se nedostatno postavljaju, predstavljena je u nazočnosti brojene publike u Društvu hrvatskih književnika (DHK) u Zagrebu 2. ožujka 2022. Knjigu su predstavili književnik Ivan Rogić Nehajev, profesori na Fakultetu političkih znanosti Božo Skoko i dr. sc. Boris Beck te autor knjige Vladimir Peter Goss. Rogić Nehajev istaknuo je kako je riječ o tropletnom autoru, koji je prvi dio života proveo u Zagrebu tijekom tzv. socijalističkoga razdoblja, potom odselio u SAD, a onda se vratio u Hrvatsku.

Po povratku u Hrvatsku iz Amerike godine 1999. nastavlja znanstveno-nastavničku karijeru na Sveučilištu u Rijeci kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 2002. do 2012., napomenuo je. Uz srednjovjekovnu umjetnost i kulturu posebice se bavi studijima prostora, kulturnog pejsaža i dosega umjetničke kritike, dodao je Rogić Nehajev. Podsjetio je i da je Goss tijekom Domovinskog rata bio dopisnik Večernjeg lista iz SAD-a te (pro bono) voditelj Odjela za promidžbu Nacionalne federacije američkih Hrvata. Objavio je tisuće novinskih članaka, osvrta, kritika, a bio je suautor i urednik segmenta o povijesti hrvatske umjetnosti za projekt HAZU o resursima od nacionalne važnosti. Goss je i autor deset romana i narativnih kronika, te osamdesetak kratkih priča, istaknuo je.

Knjiga “Početci hrvatske umjetnosti”, naglasio je Rogić Nehajev, zahvaća pitanje umjetnosti u početku te što je umjetnost uopće i kako se ona odnosi prema krajoliku. Govoreći o autoru Beck je istaknuo Gossov odgovor na pitanje zašto se vratio iz SAD-a u Hrvatsku kad mu je u Americi sigurno bilo bolje. Možda je tamo bolje, ali u Hrvatskoj je sigurno ljepše, odgovorio je Goss, kako podsjeća Beck. Knjiga “Početci hrvatske umjetnosti” (488 str.) podijeljena je na dva dijela – Početci hrvatske umjetnosti i Trajanje hrvatske umjetnosti, a odgovara na pitanja koja se rijetko ili nedostatno postavljaju. Temeljno pitanje povijesti umjetnosti, osobito one koja se tiče nacionalnog u umjetnosti te što je u pojedinoj umjetnosti općenito umjetničko, a što je nacionalno. Autor prati razvoj umjetnosti na području na koje su se doselili Hrvati pokušavajući proniknuti u ono specifično hrvatsko u umjetničkom izričaju, od intervencije u prostor, prvo preko tumačenja, a onda i preko aktivnih intervencija, vrlo često prvotno u vidu arhitekture. Knjiga je obogaćena i produbljena spoznajama drugih struka – filologije, povijesti, etnologije pa ona zatvara krug od samih početaka u kojima je upravo krajolik sam bio umjetnost, preko umjetničkih djela u užem smislu, do promišljenih uklapanja urbanih tvorevina u taj isti krajolik u vidu njegove reinterpretacije i kvalitativne dogradnje.

Knjigu je objavio zagrebački nakladnik Ibis grafika.

Vladimir Peter Goss rođen je u Zagrebu 1942. Povjesničar je umjetnosti, pisac i novinar. U Zagrebu je 1960. maturirao na Klasičnoj gimnaziji, a 1966. na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti i engleski te magistrirao povijest umjetnosti. Godine 1969. odlazi u SAD gdje je 1972. doktorirao na Cornell University (Ithaca, NY), a predavao je na University of Michigan, University of Tel-Aviv, University of North Carolina – Chapel Hill, te sveučilištima u Zagrebu i Rijeci. Autor je ili suautor šesnaest knjiga i znanstvenih kataloga te 95 znanstvenih studija s naglaskom na razdoblja predromanike i romanike na Mediteranu i u Jugoistočnoj Europi.

(Tekst i fotografije: Hina / HMI)