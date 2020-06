Predstavljen katalog Muzeja Vukovara u progonstvu

Gradski muzej Vukovar predstavio je tiskani i mrežni katalog “Muzej Vukovara u progonstvu – donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992.-2018.”

Gradski muzej Vukovar predstavio je 3. lipnja u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti tiskani i mrežni katalog “Muzej Vukovara u progonstvu – donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992.-2018.”

Muzejska zbirka obuhvaća više od 1800 djela hrvatskih i europskih umjetnika, a nastala je na inicijativu Bože Biškupića tijekom okupacije Vukovara, dok je Gradski muzej Vukovar djelovao u progonstvu u Zagrebu.

Obuhvaćenim umjetninama iz Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Francuske i drugih zemalja, katalog daje uvid u vrijednost zbirke koja je rezultat velike solidarnosti i želje za očuvanjem hrvatske baštine. Sudionici promocije podsjetili su na njeno nastajanje, od ideje do stalnog postava i obnove kompleksa dvorca Eltz i Gradskog muzeja Vukovar.

Biškupić je donirao i dio svoje zbirke grafičkih mapa i dosjetio se da bi se mogao osnovati Muzej Vukovara u progonstvu, kako bi kustosi imali što raditi, ali i “osjećaj da su ljudi, da negdje pripadaju.” Kaže da su se svi umjetnici odmah odazvali na njegov poziv i ponudili svoje najbolje radove, inozemni i hrvatski, institucije i pojedinci. “Zasad je 1831 rad u vukovarskom muzeju, no apeliram da se umjetnici koji nisu imali prilike i dalje odazovu, jer je to muzej svih Hrvata. Vukovar to u svakom slučaju zavrjeđuje, zbog ljudi koji su stradali”, poručio je.

Mrežni katalog na promociji je detaljno predstavio njegov urednik Goran Zlodi, ustvrdivši kako se njime zaokružuje projekt vukovarskog muzeja, nakon stvaranja stalnog postava i tiskanog kataloga.

Katalog je podijeljen u tri dijela – donacije hrvatskih umjetnika, donacije inozemnih umjetnika te donacije ustanova i pojedinaca, a bit će dostupan za razgledavanje na internetu.

Otvorenjem stalnog postava Zbirke u Gradskom muzeju Vukovar krajem svibnja 2018. obilježila se 70. godišnjica otvaranja prvog stalnog postava kao i 20. godišnjica povratka Muzeja na domicilnu adresu u dvorac Eltz.

Time je obilježen i završetak interdisciplinarnog projekta Vlade “Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ kojeg je provodilo Ministarstvo kulture. (Večernji.hr)