Predstavljanje knjiga Stjepana Asića u Matici

Hrvatska matica iseljenika predstavlja u četvrtak, 8. prosinca 2022. s početkom u 13 sati, knjige Stjepana Asića Pisma iz daljine, 1976. —2022. i A Cry from Afar, Croats of (Western) Australia (1976-2016).

O knjizi:„Pisma iz daljine, 1976. – 2022.” Ovaj skup važnijih, zanimljivijih pisama, osvrta i članaka, mojih kao i od mnogih prijatelja, poznanika i inače dopisnika s kojim sam se godinama dopisivao, surađivao, može se nadovezat, kao prilog, knjizi ‘Vapaj iz daljine, Hrvati (Zapadne) Australije 1976.-2016.)’. Pisma su predstavljena u redoslijedu, iz godine u godinu, kao i sama knjiga, obuhvaća malko dulji period, od 1976. do 2022. godine, za razliku od knjige koja završava sa 2016. Većina pisama su na hrvatskom jeziku, zatim na engleskom i španjolskom. Što ustvari pokazuje i raznovrsnost dopisivanja, ne samo unutar hrvatskih organizacija nego i sa širom publikom, bilo to na političkom, kulturnom, društvenom ili sportskom polju. Moj osobni interes za mišljenje o nama u stranom svijetu doprinijelo je nizu pisama upućenih na lokalne i strane medije, političare i urednike raznih časopisa. Pošta upućena na strani tisak bila je od velike važnosti u vremenu kad je Hrvatska bila ugrožena, i kad joj je trebala pomoć i podrška. imajući u vidu negativan stav naspram Republici Hrvatskoj i Hrvatima općenito, prema već uspostavljenoj pro-jugoslavenskoj politici. Također je važna ona pošta koja se odnosi na priznanje hrvatske zajednice kao jedne od etničkih zajednica Australije a ne u sklopu neke druge, tipa jugoslavenskih naroda. Uz korak s tim nastojanjima išla je i želja hrvatskog naroda za svoju vlastitu državu, to jest razbijanje Jugoslavije i uspostavu hrvatske države. Na taj način pripremalo se je tlo eventualnom međunarodnom priznanju Republike Hrvatske jednom kad je hrvatski narod zakoračio u tom pravcu.

Kroz ova pisma dolazi do izražaja rad i djelotvornost u udaljenim hrvatskim zajednicama u svijetu, koliko u Australiji toliko i u Americi i Europi. Također povezanost tog rada sa maticom domovinom. Cijeli jedan mozaik aktivnosti, ništa manje niti više od gore spomenute knjige.

O knjizi: A Cry from Afar, Croats of (Western) Australia (1976–2016) prijevod je knjige „Vapaj iz daljine, Hrvati (Zapadne) Australije, 1976. – 2016.“ Memoari Vapaj iz daljine autora Stjepana Asića s višedesetljetnom australskom adresom kroz paletu osobnih doživljaja istodobno daju i pregled o životu Hrvata iz Zapadne Australije u razdoblju od 1976. do 2016. Sam naslov već daje naslutiti autorov motiv pisanja knjige. Izazovi migrantskog života tijekom četiri najvažnija životna desetljeća u tuđini, uz jezične i ine barijere, mogu se sažeti u znakovitu naslovnu sintagmu Vapaj iz daljine, koja odražava složenost integracijskih procesa izmještenih pečalbara razne provenijencije. Autor kroz čitavu lepezu aktivnosti iznosi svoju autobiografsku priču, kritički opisujući pojedinosti vlastitog životnog puta na vremenskoj okomici od gotovo pola stoljeća, osvrćući se na važnost podrijetla, na (samo)potvrđivanje kroz rad, značaj domicilnog društva i migrantskih mreža kao i ostalih društvenih veza za opstanak – malog čovjeka, ali velikih ljudi – daleko od zavičaja. Kroz autorov pripovjedački izričaj zapažaju se nijanse, raspon i talent dostojne i značajne karijere gospodarstvenika i političara, koji je svojim radom spojio sve tijekove nekadašnjeg i suvremenog hrvatsko-australskog života. Kao inicijator, osnivač, član upravnih odbora i pokretač mnogih aktivnosti i udruga važnih za očuvanje hrvatskog identiteta u Zapadnoj Australiji, autor se susreće i surađuje s nekoliko generacija australskih Hrvata gdje je svima u srcu zapisana domovina Hrvatska. Kako i dolikuje kreativnom procesu uspomena i kronici događaja, autor je priču globalnog značaja obogatio osobnim slikama, oglasima i isječcima iz novina, naslovnicama službenih hrvatskih glasila, slikama s javnih nastupa, brošurama te ostalom arhivskom građom.

Knjige će predstaviti zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika dr. sc. Ivan Tepeš; u ime nakladnika Despot Infinitus d. o. o. glavni urednik Zvonimir Despot i autor Stjepan Asić. Skup će moderirati Vesna Kukavica, rukovoditeljica Odjela za nakladništvo HMI.

Knjige će se predstaviti u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.