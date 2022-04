Predsjednik Milanović se susreo s Hrvatima u Švicarskoj

Na susretu s predsjednikom bili su predstavnici većih hrvatskih udruga i kulturno-umjetničkih društava, poput HKUD „Živa grana“ iz Ženeve, Hrvatskog svjetskog kongresa, Udruge roditelja Hrvatske nastave, Hrvatskog kulturnog kluba, CSYPA- Udruge hrvatsko-švicarskih mladih profesionalaca. Osim Hrvata koji rade u međunarodnim organizacijama u Švicarskoj, susretu su nazočili i hrvatski poslovni ljudi i znanstvenici sa švicarskih sveučilišta te studenti, a u prigodnom programu sudjelovali su učenici hrvatske nastave u Švicarskoj

Dvodnevni službeni posjet Švicarskoj Konfederaciji predsjednik Republike Zoran Milanović započeo je 6. travnja u Ženevi susretom s predstavnicima hrvatske zajednice koji žive i rade u Švicarskoj Konfederaciji poručivši im da čuvaju i grade svoj identitet te da uče i čuvaju hrvatski jezik.

Prisjetivši se svojih prethodnih dolazaka u Ženevu, predsjednik Milanović kazao je kako se tada pregovaralo o hrvatskoj sudbini, o završetku rata te o pokušaju izbjegavanja rata. „Na kraju rata je bilo. I sada imamo jedan drugi rat, jedna velika država napala je drugu relativno veliku državu, ali slabiju državu. I u takvim situacijama ljudska dužnost je uvijek biti na strani slabijeg. Ali i voditi računa o tome da smo mala nacija, da nas ima manje od četiri milijuna, da je svijet velik surov, nama vrlo često nedokučiv i da moramo gledati svoje interese“, poručio je predsjednik Milanović.

Govoreći o hrvatskim interesima predsjednik Milanović istaknuo je kako su „naši interesi da konačno postanemo država visokog dohotka“, pojasnivši kako nema prave neovisnosti bez financijske neovisnosti i bez novca. „Hrvatska tu bitku kao društvo, kao nacija koja je nastala i formirana i puno prije našeg Domovinskog rata, mi to bijemo i borimo se desetljećima, a sporo napredujemo. U tome vidim najvažniji zadatak moje generacije, koja već odlazi i ove generacije koja dolazi“, rekao je.

„Čuvajte identitet, to nije nešto što se može kupiti. Učite i čuvajte hrvatski jezik, gradite identitet. Znat ćete i osjetiti sami kako, ali identitet se gradi, on se ne čuva jer ga netko ugrožava, to je na nama, to je naša stvar i mi ga možemo i moramo graditi i nadopunjavati i u stalnoj izmjeni ideja graditi jedno bolje društvo – društvo liberalne demokracije. Ne kakva je Švicarska jer je to neponovljiva država i nije za usporedbu, ali društvo u kojem su ideje slobodne, a ljudi odgovorni“ rekao je predsjednik Milanović.

„Ženeva, zapadna Europa, zapadna civilizacija – to je naš svijet! Tuđe poštujemo, ali znamo što je naše – to čuvamo i gradimo“, istaknuo je predsjednik Milanović u svojem obraćanju Hrvatima koji žive i rade u Švicarskoj Konfederaciji.

Na susretu je bila i supruga Predsjednika Sanja Musić Milanović te članovi službenog izaslanstva Republike Hrvatske predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, veleposlanica Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji Andrea Bekić, veleposlanica i stalna predstavnica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi Vesna Bastić Kos. (https://www.predsjednik.hr/)

