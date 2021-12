Predsjednik Milanović s Hrvatima u Janjevu

U Janjevu je predsjednik Milanović razgovarao s don Matom Palićem, župnikom Janjeva, te se susreo s pripadnicima hrvatske manjine s kojima je razgovarao o uvjetima života na Kosovu

Prvoga dana službenog posjeta Republici Kosovu, 23. prosinca, predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je i Hrvate u Janjevu. U Janjevu je predsjednik Milanović razgovarao s don Matom Palićem, župnikom Janjeva, te se susreo s pripadnicima hrvatske manjine s kojima je razgovarao o uvjetima života na Kosovu.

Susret predsjednika Milanovića s članovima hrvatske zajednice upriličen je u crkvi Sv. Nikole. „Dragi naši Hrvati i Hrvatice! To u Hrvatskoj rijetko govorim jer ono je Hrvatska, a ovo je Kosovo, druga država, prijateljska, draga. Nadam se da se ovdje osjećate dobro, mislim da je odnos ljudi u ovoj državi prema našoj domovini dobar, i obrnuto“, rekao je između ostalog predsjednik Milanović.

Govoreći o hrvatstvu kazao je kako ono nije pitanje rase ili podrijetla već pitanje glave i pripadnosti “jednoj ideji, krugu ljudi koji nisu svi isti i koji nisu istog podrijetla, nisu svi niti iz istog zavičaja”.

“Ova mala enklava hrvatstva, to su ljudi koji nisu nikada zaboravili što su, tko su i odakle su. To je jako velika stvar jer prije toliko stoljeća ljudi su napustili Dubrovnik i dan danas u ovom okruženju koje je prijateljsko, ali nije hrvatsko, taj identitet se zadržao. To je toliko teško i toliko neizvjesno“, dodao je Predsjednik.

„Mi smo s vama i mislimo na vas. Pomoći ćemo koliko možemo, a vi sami znate što je najbolje za vas. Htjeli bismo da ostanete ovdje, ali Domovina ima širok zagrljaj i široko naručje“, poručio je predsjednik Milanović Hrvatima u Janjevu izrazivši uvjerenje kako će im izvršna vlast pomagati koliko treba pa i više od toga. „Meni je pojam Janjevac od djetinjstva bio sinonim za uspješne ljude, s dosta novaca, ali sada vidim da ovdje živite teško i zahtjevno. Mogu vam zaželjeti sve najbolje i prenijeti ideje i poruke u Zagrebu ljudima, koji vam mogu pomoći. Želim vam sretan Božić, zdravu novu godinu i da se vidimo opet“, zaključio je predsjednik Milanović. (https://www.predsjednik.hr/)