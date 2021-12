Predsjednik Milanović odlikovao sudionike Hrvatskog proljeća

Predsjednik Milanović odlikovao je, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom sudionike Hrvatskog proljeća: Dražena Budišu, Ivana Zvonimira Čička, Gorana Dodiga te posmrtno Jozu Ivičevića Bakulića, Ljudevita Jonkea, Antu Paradžika, Hrvoja Šošića, Marka Veselicu i Vladimira Veselicu

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je 13. prosinca, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom sudionike Hrvatskog proljeća: Dražena Budišu, Ivana Zvonimira Čička, Gorana Dodiga te posmrtno Jozu Ivičevića Bakulića, Ljudevita Jonkea, Antu Paradžika, Hrvoja Šošića, Marka Veselicu i Vladimira Veselicu.

„Na današnji dan prije 50 godina uhićenja su već bila započela i represija tadašnje države uzelo je puno maha. Hapšeni su bili matičari, političari, studenti. Od svih njih danas odlikovanih, samo trojica su živi“, rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju istaknuvši kako su s velikim zakašnjenjem, ali s pravom odlikovani.

„Nažalost, ovaj moj današnji čin neće do kraja popraviti tu sliku, jer opet su neki izostavljeni. Odluka se zaustavila na ovom malom broju dobrih ljudi. U velikim poduhvatima i velikim procesima od povijesne važnosti sudjeluje malo dobrih i pravih ljudi, u ovom slučaju sudjelovalo je puno više ljudi“, poručio je predsjednik Milanović. Dodao je kako je odabrao ljude koji su se u tim trenucima punog srca borili za nešto što je ispravno, lijepo, plemenito, za sebe, ali ne protiv drugoga. „Ne s mržnjom, nego sa zanosom i poletom. Povijest vas, vaših obitelji i onih koji više nisu među nama, su različite. Povijest je takva, valja, ljulja, huči, šumi, grmi, tutnji i na kraju kad se oblaci raziđu, s distance shvatimo što je dobro, a što zlo“, rekao je.

„Vama hvala i čast što ste u tim trenucima bili hrabri, što ste nakon svega ljudima koji nisu bili korektni prema vama i oprostili, prešli preko toga i nastavili živjeti normalno. Kažnjeni ste grubo. Ovo je mali pokušaj i mali dug časti i znak pravde da se to ispravi. Ispravit se neće nikada. Ljudi žive dalje, i žrtve i oni koji su za to odgovorni. Hrvatska država je stvorena i obranjena voljom, snagom, zanosom, hrabrošću malog broja dobrih ljudi“, zaključio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Milanović je odlikovanja uručio osobno Ivanu Zvonimiru Čičku i Goranu Dodigu koji su prisustvovali svečanosti u Uredu Predsjednika Republike. Odlikovanje za Dražena Budišu preuzela je obitelj Paradžik, a posmrtna odlikovanja preuzeli su članovi obitelji odlikovanih. Posmrtno odlikovanje dodijeljeno Jozi Ivičeviću Bakuliću preuzeo je sin Ivan Ivičević Bakulić, posmrtno odlikovanje Ljudevitu Jonkeu preuzeo je sin Mladen Jonke, posmrtno odlikovanje Anti Paradžiku preuzela je kći Veronika Paradžik, posmrtno odlikovanje Hrvoju Šošiću preuzeo je unuk Matija Šošić, posmrtno odlikovanje Marku Veselici preuzela je supruga Božena Veselica, a posmrtno odlikovanje Vladimiru Veselici preuzeo je sin Vladislav Veselica.

U ime odlikovanih sudionika Hrvatskog proljeća zahvalio je Ivan Zvonimir Čičak kazavši kako su tim odlikovanjima odlikovane i njihove obitelji kao i tisuće ljudi koji su ugrađeni u ta odlikovanja. „Odlikovanje nam je velika čast, neću reći obveza, jer je to vrijeme prošlo. Vrijeme koje se riječima ne može opisati, zato što je to bilo vrijeme zanosa jednog naroda. To nije bio samo politički pokret već zanos naroda koji se probudio ispod svih tih hipoteka koje su se nabacivale na leđa hrvatskog naroda kao genocidnog, kad je svaki izričaj hrvatstva bio strogo sankcioniran. Mi smo napravili ono što nam je srce reklo, a onda je uslijedila represija. Prvo su uhićeni studenti, na jučerašnji dan prije pedeset godina, a nakon toga skupina matičara“, rekao je Ivan Zvonimir Čičak istaknuvši da je od tog hrvatskog sna ostala realnost.

Nadalje, govoreći o tim vremenima rekao je da je njihova sreća, ali i greška bila u tome što su bili sanjari. „I onda dolazi do diskontinuiteta osjećaja Hrvatskog proljeća, devedesetih godina, kada kruta realnost oblikuje politiku, ne na snovima. I tada dolazi do dokaza kako je taj naš pokret bio raznolik, heterogen, jer je svatko od nas, sukladno svojem političkom uvjerenju, otišao na svoju stranu“, rekao je.

„Naša najveća zabluda je što smo vjerovali da se komunizam može reformirati, ne postoji dobar komunizam. Ideje komunizma i fašizma su ideje zla i toga moramo biti svjesni. Despotije i tiranije se ne popravljaju, one se ruše i to se dogodilo u Domovinskom ratu. Nikada više zla u hrvatsku politiku, što više tolerancije, što više demokracije, što više različitih buketa ruža, raznobojnih, neka bude radost, neka bude živost. Želim da ponovno u Hrvatskoj bude živost, koju, između ostalog, artikulirate i vi u svojim izjavama i na to se moramo naviknuti, da netko misli birokratski, neko još misli feudalno, ali da netko misli i slobodno. Živjela sloboda!“, zaključio je svoje obraćanje Ivan Zvonimir Čičak.

Uz predsjednika Milanovića, na spečanosti u Uredu predsjednika bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i savjetnica predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.