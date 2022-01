Predsjednik Milanović odlikovao kardinala Vinka Puljića

Vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića predsjednik Milanović je odlikovao Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju

Predsjednik RH Zoran Milanović odlikovao je 17. siječnja u Zagrebu vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju, priopćeno je iz Vrhbosanske nadbiskupije.

Na prigodnoj svečanosti održanoj u Uredu predsjednika na zagrebačkom Pantovčaku predsjednik Milanović obrazlažući odlikovanje, među ostalim, je istaknuo: „Moja je čast i zadovoljstvo u ime hrvatske države uručiti Vam ovo visoko odlikovanje. Vaš rad pratim godinama i mislim da ste ovih desetljeća u kojima ste radili kao pastir i nadbiskup ostavili blistav trag u Crkvi kojoj pripada najviše naših građana u Bosni i Hercegovini.“ Dodao je kako je kardinal posebno puno uradio za Hrvate u BiH. „Oni tamo žive u susjednoj prijateljskoj državi čiju opstojnost nikada ničim nećemo dovesti u pitanje. Vi ste učinili sve što ste mogli, sa svoje strane, da odnosi između nacija i vjera ostaju harmonični, ljudski, u skladu s temeljnim načelima i postulatima onoga što propovijedate, a to je bratstvo sloga, mir i ljubav među ljudima. Znam da to zvuči kao obična fraza i da je puno puta ponovljeno i izrečeno, ali to je ono čemu treba težiti i što je jedini smisao i sadržaj politike“, napomenuo je predsjednik Milanović prije nego je uručio odlikovanje vrhbosanskom nadbiskupu.

U zahvalnom govoru kardinal Puljić najprije je odao priznanje ljudima koji su mu bili nadahnuće za ispravno postupanje u složenim i teškim vremenima. Tako je spomenuo kako su mu uzori bili: prvi vrhbosanski nadbiskup sluga Božji Josip Stadler, zatim zagrebački nadbiskup bl. Alojzije Stepinac te osobito u počecima njegove nadbiskupske službe sluga Božji Franjo Kuharić. „Hvala im na svjedočenju vjere te što su mi svojim primjerom pomogli usvojiti stavove i načela temeljena na evanđelju i crkvenom nauku koja sam uvijek nastojao primijeniti u vodstvu mjesne Crkve koja mi je povjerena pred sam rat. Ta ista načela, preživjevši rat, ustrajno zastupam sve do danas“, poručio je kardinal te dodao: „Nisam birao mjesto gdje ću se roditi i tko će mi biti roditelj. Rođen sam u Bosni i Hercegovini, kršten sam i odgojen u kršćanskoj, hrvatskoj obitelji. Tu sam naučio voljeti svoju zemlju, svoj narod i tu sam otkrio svoje životno zvanje, ali i poštovati svakoga čovjeka.“

Potom se prisjetio župničkih dana i savjeta jednoga svoga župljanina koji mu je kao mladom svećeniku poručio neka uvijek voli čovjeka. „Zaista mi je u mom ljudskom, svećeničkom, a kasnije i biskupskom poslanju u središtu bio čovjek, njegova prava i njegovo dostojanstvo te sloboda savjesti“, napomenuo je vrhbosanski nadbiskup te podsjećajući kako u Bosni i Hercegovini žive ljudi različiti po vjeri, kulturi i nacionalnom identitetu rekao kako je uvijek zastupao put dijaloga, međusobnog uvažavanja po onom principu: svoje voljeti, a tuđe poštivati.

„Nastojao sam se cijeloga svoga života ravnati po Isusovu zlatnom pravilu: ‘Što ne želiš da ti drugi čini, nemoj ni ti činiti drugima.’ I obratno: ‘Što želiš da ti drugi čini, čini i ti to drugima’“, zaključno je, uz još jednu zahvalu na priznanju, poručio kardinal Puljić. (IKA)