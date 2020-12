Predsjednik DSHV-a obišao renovirani most Šmaguc u Monoštoru

Uz Dom kulture u Tavankutu, most Šmaguc drugi je infrastrukturni projekt koji se ovih dana uspješno privodi kraju

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov obišao je danas renovirani most Šmaguc na kanalu Dunav-Tisa-Dunav kraj Monoštora. Riječ je o jednoj od dvadesetak inicijativa koje je hrvatska zajednica, to jest DSHV, postavila pred predsjednika tada Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića u veljači 2018., što je uslijedilo nakon njegova službena i uzvratna posjeta predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović. Uz Dom kulture u Tavankutu, most Šmaguc drugi je infrastrukturni projekt koji se ovih dana uspješno privodi kraju.

– Naravno da sam kao politički prvak hrvatske zajednice i predsjednik DSHV-a koji je, nakon konzultacija s predstavnicima mjesne hrvatske zajednice u Monoštoru, inicirao rješavanje ovog višegodišnjeg problema, i više nego zadovoljan. Bit će to na dobro svih žitelja Monoštora. – rekao je Žigmanov. (https://web.facebook.com/dshvhrvatskastrankauvojvodini/?_rdc=1&_rdr)