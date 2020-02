Posavski divan u Mannheimu

U organizaciji Hrvatsko-njemačke udruge e.V. Croatia u Mannheimu održan je treći “Posavski divan”. Hrvati koji žive u Mannheimu i okolici, podrijetlom iz Posavine, većinom iz Orašja, okupili su se u prostorijama udruge odjeveni u tradicionalnu posavsku nošnju

U organizaciji Hrvatsko-njemačke udruge e.V. Croatia u Mannheimu https://www.facebook.com/pg/dkgcroatia/posts/

8. veljače održan je treći “Posavski divan”. Hrvati koji žive u Mannheimu i okolici, podrijetlom iz Posavine, većinom iz Orašja, okupili su se u prostorijama udruge odjeveni u tradicionalnu posavsku nošnju i odlično zabavili. Prisjetili su se tradicijskih običaja, plesova, pjesama svoga kraja. Upalili su i “Marinsku sviću”, koju najčešće pale osobe po imenu Mara, Marija, Marijana, Mira, Marina, Marinka… Ta se svijeća pali za blagdane, u vrijeme oluja i grmljavina.

Vrijeme od blagdana Sv. Ante do poklada bilo je vrijeme divana. Posavski Hrvati pokušavaju oživjeti to vrijeme druženja uz pjesmu, kolo, violinu i šargiju, uz bogati stol i prenijeti sve to na mlade naraštaje. (https://fenix-magazin.de/)