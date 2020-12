Pomoć stradalima stiže iz Berlina

U samo dva dana (do srijede navečer) prikupljeno je oko 250 tisuće eura. Nisu samo Hrvati iz Berlina uplaćivali, bilo je uplata iz cijele Njemačke, uplaćivali su Hrvati, Talijani, Grci, Turci, Nijemci, Srbi, sa svih strana

U akciji putem Paypala, koju je pokrenuo župnik Hrvatske katoličke misije Berlin fra Zvonko Tolić za pomoć stradalima u potresu u Hrvatskoj u samo dva dana (do srijede navečer) prikupljeno je oko 250 tisuće eura. Fra Zvonko kaže kako je i sam iznenađen prikupljenim iznosom, te kako je očekivao najviše 15 tisuća eura.

– Kad sam pokrenuo akciju, nisam očekivao više od 15 tisuća eura. Međutim, kad sam to stavio na društvene mreže, ljudi su krenuli sa svih strana dijeliti, zvati. Prikupili su preko 120 tisuća eura taj dan do ponoći. Dakle, daleko iznad bilo kakvih mojih očekivanja. Srca mi je kao kuća veliko. Ponosan sam na naše ljude, i na srce koje imaju. Bio je uplata od jednog centa do nekoliko tisuća eura. Tko je god mogao i kako je god mogao, uplaćivao je. Hvala im doista svakome neka Bog višestruko nagradi i da barem nekako pomognemo tim ljudima, da nisu sami. Ovo je kap u moru, ne možemo vratiti izgubljene živote, ne možemo vratiti puno toga, ali možemo pokazati da nisu sami. Ovo je jedna akcija koja me čini ponosni zbog mog naroda, kaže fra Zvonko ističući ponos na svoj narod.

– Ponosan sam na svoj narod, na sve ljude dobroga srca, a takvih ima puno više nego onih drugih koji samo šire negativnu energiju, a često su prezenti svugdje. Većina ljudi je stvarno s velikim srcem i dušom i željom za pomoći. Koliko god me je potres rastužio, ovakva reakcija ljudi na pomoć me je oduševila. Netko me je pitao zašto moramo biti najsložniji kad nam je najteže, možemo li biti složni i kad nam je lakše, ali to smo mi. Nekad ćemo biti jedni protiv drugi, ali kad treba, učinit ćemo jedni za druge sve što treba. Kad kažem da sam ponosan, mislim da sam blagu riječ upotrijebio. Naravno da ima onih koji će tražiti dlaku u jajetu, ali na takve se ne treba obazirati. Treba ići naprijed čista srca, čistih obraza i čistih ruku i ne treba se ničega bojati – govori fra Zvonko.

Kaže, kako mora naglasiti da nisu samo Hrvati iz Berlina uplaćivali, bilo je uplata iz cijele Njemačke, uplaćivali su Hrvati, Talijani, Grci, Turci, Nijemci, Srbi, sa svih strana.

– Ne mogu reći da je ovo bila akcija samo Hrvata iz Berlina, i isključivo Hrvata iz Njemačke. Ovo je bila akcija u kojoj su sudjelovali velikim dijelom Hrvati iz Njemačke – govori fra Zvonko.

Otkriva kako ga nerijetko ljudi znaju pitati što i na koji način će se novac distribuirati.

– Ne želim da novac završi negdje u bunaru, bez transparentnosti, pa da ljudi misle tko zna gdje je. Stupio sam u kontakt s ravnateljicom Zagrebačkog Caritasa časnom sestrom Jelenom Lončar. Njoj sam rekao koja mi je želja, da novac transparentno dođe do najugroženijih. Ona je cijeli dan danas na terenu po selima oko Petrinje i Gline, oko Siska, prema Kostajnici. Moram napomenuti i kako je biskup Berlinske biskupije izrazio želju da se uključi u ovu akciju. O tome ćemo ovih dana porazgovarati, rekao je fra Zvonko Tolić.

(https://fenix-magazin.de/)