Pola stoljeća HKM bl. Ivana Merza u Astoriji

Misno slavlje predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak u koncelebraciji s biskupom biskupije Brooklyn-Queens mons. Nicholasom DiMarziom, voditeljem misije don Vedranom Kirinčićem, pastoralnim suradnikom don Sašom Ilijićem te hrvatskim svećenicima koji pastoralno djeluju u New Yorku i New Jerseyju

Hrvatska katolička misija bl. Ivana Merza proslavila je u nedjelju, 2. svibnja 50. obljetnicu organiziranog okupljanja pri župi Predragocjene Krvi u Astoriji u New Yorku. Misno slavlje predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak u koncelebraciji s biskupom biskupije Brooklyn-Queens mons. Nicholasom DiMarziom, voditeljem misije don Vedranom Kirinčićem, pastoralnim suradnikom don Sašom Ilijićem te hrvatskim svećenicima koji pastoralno djeluju u New Yorku i New Jerseyju.

U misnom slavlju koncelebrirao je i don Robert Zubović koji je devet godina proveo kao dušobrižnik te misije, a koji je donio pozdrave bivših živućih dušobrižnika don Antona Zeca i don Antona Bozanića.

Pozdravljajući na početku mise sudionike slavlja, vlč. Kirinčić posebno je pozdravio predvoditelja misnoga slavlja biskupa Petanjka, nasljednika krčkih biskupa „koji su tijekom pedeset godina pastirskim srcem gledali na potrebe Hrvata u New Yorku i uvijek bili spremni udijeliti dušobrižnika kako bi se skrb za vjeru, kulturu i jezik Hrvata nastavio u ovoj misiji“. Zahvalio je nizu biskupa biskupije Brooklyn-Queens koji su uvidjeli potrebu dolazećih imigranata „otvorivši im svoje srce, dom i biskupiju i koji su omogućili vjernicima naše domovine da u novoj zemlji pronađu svoj dom“.

Biskup Petanjak u propovijedi je naveo važne datume iz povijesti objavljene u monografiji o misiji „Our Home Away from Home“. Prva misa na hrvatskom jeziku u New Yorku slavljena je 21. rujna 1913. godine u crkvi Sv. Klare jer je već prije Prvog svjetskog rata tu bilo toliko puno Hrvata katolika da se pokazala velika potreba za svećenikom i dušobrižnikom kako se doseljenici ne bi izgubili u dalekom svijetu. Još masovnije doseljavanje Hrvata u Astoriju, poglavito iz Hrvatskog primorja, otoka Krka, Istre i sjevernojadranskih otoka dogodilo se početkom 60-ih godina prošlog stoljeća kad se još više pokazala potreba za stalnim dušobrižnikom među doseljenim Hrvatima. Kroz svih ovih više od stotinu godina uvijek je netko od hrvatskih svećenika bio uz svoj narod, a od 4. srpnja 1971., otkako je franjevac trećoredac fra Petar Runje slavio misu na hrvatskom jeziku u župi Predragocjene Krvi, postoji kontinuitet slavljenja misa na našem jeziku u ovoj župi. A u lipnju 1985. godine biskupije Brooklyn i Krk sklopile su sporazum po kojem se Krčka biskupija obvezala da će poslati svojeg svećenika Hrvatima katolicima u župu Predragocjene Krvi u Astoriji.

Biskup Petanjak kazao je da je : „Svi vi koji potječete iz Krčke biskupije možete biti još dodatno ponosni na svog nebeskog zaštitnika Ivana Merza jer je on mladica i plod neumornog rada krčkog biskupa i sada sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića čiju smo stogodišnjicu rođenja za nebo proslavili protekle godine 13. i 14. prosinca. A biskup Mahnić je svojim djelovanjem početkom prošlog stoljeća postavio temelje Hrvatskog katoličkog pokreta i Katoličke akcije čiji je svijetli lik i izdanak bl. Ivan Merz“, rekao je biskup Petanjak. Krčki biskup zahvalio je svim svećenicima koji su kroz stotinu, a napose pedeset godina djelovali u ovoj misiji. Zahvalio je i mjesnom biskupu mons. DiMarziju koji hrvatske vjernike očinskom ljubavlju prihvaća u svojoj biskupiji i koji brižno surađuje s našim svećenicima.

U prigodi proslave zlatnog jubileja biskup Petanjak darovao je misiji kalež s likom njihova zaštitnika bl. Ivana Merza. (IKA)