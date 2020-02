Pokrenuta platforma za besplatno gledanje hrvatskih filmova

Nositelj projekta je Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival, koja je zasad na www.croatian.film okupila 118 uradaka i niz popratnih tekstova, a očekuje da će se taj broj bitno povećati, te da će s vremenom portal obuhvatiti sve filmske forme

Croatian.film, nova internetska platforma koja besplatno prikazuje hrvatske kratkometražne filmove koji unatoč kvaliteti nakon nastupa na festivalima nerijetko ostanu nezapaženi, predstavljena je u srijedu, 5. veljače u Zagrebu.

Nositelj projekta je Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival, koja je zasad na www.croatian.film okupila 118 uradaka i niz popratnih tekstova, a očekuje da će se taj broj bitno povećati, te da će s vremenom portal obuhvatiti sve filmske forme. Izvršni direktor Zagreb Film Festivala Hrvoje Laurenta rekao je da je portal napravljen kako bi se u javni prostor vratili kratkometražni filmovi, osobito zato što Hrvatska ima respektabilalnu produkciju kratkog metra – HAVC je od osnutka sufinancirao skoro 450 kratkometražnih filmova. Laurenta smatra iznimno važnim i što će se filmovi moći pogledati “bilo kad i bilo gdje”, dostupni su i prilagođeni za gledanje na mobitelu, tabletu, računalu ili televizoru, a s obzirom na to da su tekstovi preveden i na engleski, a i filmovi imaju engleske titlove, vidljivost domaće produkcije prijeći će granice Hrvatske. “Iako radimo na projektu više od godinu dana, tek danas zapravo počinjemo. Kratkoročno želimo imati još veći broj filmova i sadržaja i osigurati održivost platforme, a u dogledno vrijeme i da ona postane referentna i relevantna baza cjelokupne hrvatske produkcije kratkometražnog, srednjemetražnog i dugometražnog filma. Nadamo se da bi čak do ljeta mogli nešto tako napraviti”, istaknuo je. Platforma je nastala kao svojevrsno proširenje programa “Kockice” ZFF-a, koji već petnaest slavi domaću kratkometražnu produkciju i mjesto je za promociju novih talenata u Hrvatskoj i regiji. SKANDALOZNO OTKRIĆE Otkrili da je bio nacist. ZFF je postao festival za koji se kratkometražni filmovi ubrzano završavaju, kao što je to ZagrebDox za dokumentarce”, rekao je direktor Zagreb Film Festivala, Boris T. Matić. Kratkometražnu formu smatra važnom jer zbog svoje efektnosti, brzine i sažetosti često ostavljaju dubok trag na gledatelje, a i najčešće se radi o prvim režijskim pokušajima filmaša i pripremi za dugometražnu formu. “Kroz kratku formu bruse se redatelji, scenaristi, glumci, montažeri, ali i svi ostali filmski profesionalci“, ustvrdio je. Osim samih filmova platforma donos baze podataka o njima, o filmskim profesionalcima i produkcijama, vijesti, kolumne, intervjue s ‘filmašima mjeseca’, popis filmskih festivala, a daje i mogućnosti prijave i komentiranja sadržaja. PRIDRUŽITE SE Za Valentinovo u Rijeci će Jugoslavija biti obrisana iz kolektivnog sjećanja Filmove se može prijaviti putem online prijavnice i ako ispunjavaju zadate kriterije, u najkraćem mogućem roku mogli bit će uvršteni u bazu. Portal croatian.film sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture u sklopu Javnog poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti.

