Online jubilarni bal publika je dobro primila

Hrvatski bal u Beču se predstavio online, a dvosatni program, pretežito iz Parkhotela Schönbrunn, publika širom svijeta mogla je na ekranu pratiti doma. Veliki odaziv iznenadio je i organizatore

Hrvatski bal u Beču se prošle subote, 29.siječnja predstavio online. Dvosatni program, pretežito iz Parkhotela Schönbrunn, publika širom svijeta mogla je na ekranu pratiti doma. Veliki odaziv iznenadio je i organizatore, kazala je Katarina Tyran. U vrijeme prvoga emitiranja bilo je oko 400 pregleda, budući su ljudi najvećim djelom gledali u većim grupama, tako da bilo oko 800 do 1.000 gledatelja, rekla je organizatorica bala. U ponedjeljak prijepodne virtualni bal je imao oko 4.000 pregleda, i to sirom svijeta. Ljudi da su se priključili od Južne do Sjeverne Amerike i Kanade, a i iz svih krajeva Europe zainteresirani su gledali film jubilarnoga, 75. Hrvatskoga bala u Beču, koga su održali u Parkhotelu Schönbrunn.

Posebno dobar odziv imalo je i iznenađenje u ponoć, rekla je organizatorica bala. Predstavljen je novosnimljeni clip, kojeg su oblikovali članovi Kolo Slavuja zajedno s duom Folklorelekro iz Zagreba. Za iduću godinu već imaju termin, i to 21. siječanj. Nadaju se da će ga moći organizirati u tradicionalnom obliku, kaže Tyran.

Hrvatski bal iz Beča možete pogledati na video-platformi Youtube https://www.youtube.com/watch?v=8vpgHBJSngs

(https://volksgruppen.orf.at/hrvati/) Prijevod: dšš