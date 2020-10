Održane Uskopaljske jeseni

Ove godine u Uskoplju su gostovali HKUD Fra Petar Bakula iz Posušja i HKD Napredak iz Viteza. Naravno, bili su tu i članovi HKD-a Napredak iz Uskoplja u starijoj i mlađoj formaciji

U nedjelju, 25. listopada održane su tradicionalne i 24. po redu Uskopaljske jeseni koje je organiziralo Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Uskoplja. Kao i mnogi drugi događaji ove godine, tako su i Uskopaljske jeseni održane u posebnom ozračju uzrokovanom pandemijom koronavirusa. No ipak, zahvaljujući upornosti članova Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Uskoplja ceremonija 24. uskopaljskih jeseni je održana. No, ovaj put sudjelovalo je mnogo manje kulturnih društava iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izostao je svečani tradicionalni mimohod gradskim ulicama te je cijela manifestacija plesa i pjesme održana ispred župne crkve.

Organiziran je pohod na Zekinu grudu “Šetnjom do zdravlja” gdje su se svi oni koji su to željeli, mogli priključiti planinarima iz UP Raduša. Po dolasku na odredište za sve je organiziran ručak i okrjepa. U župnoj crkvi u Uskoplju potom je održana sveta misa, a nakon nje je u crkvenom dvorištu nastup kulturno-umjetničkih društava. Ove godine u Uskoplju su gostovali HKUD Fra Petar Bakula iz Posušja i HKD Napredak iz Viteza. Naravno, bili su tu i članovi HKD-a Napredak iz Uskoplja u starijoj i mlađoj formaciji. Uskopaljske jeseni uveličale su pjesmom i članice crkvenog zbora M. P. Petković. (https://www.hkdnapredak.com/)