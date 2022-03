Održan županijski forum o izborima i popisu pučanstva u Baji

Gosti foruma bili su predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan i parlamentarni glasnogovornik Hrvata i voditelj hrvatske liste na predstojećim izborima Jozo Solga

Hrvatska samouprava Bačko-kiškunske županije 8. ožujka u ranim popodnevnim satima organizirala je forum na temu predstojećih parlamentarnih izbora i popisa pučanstva koji je održan u Županijskom domu narodnosti u Baji. Gosti foruma bili su predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan i parlamentarni glasnogovornik Hrvata i voditelj hrvatske liste na predstojećim izborima Jozo Solga.

Tom prigodom okupljene zastupnike hrvatskih samouprava ukratko su obavijestili o pripremama za izbore 3. travnja i popisu pučanstva koji će se održati u listopadu ove godine. Naglasili su, između ostalog, kako je važno da se vidi koliko nas ima, jer brojke će imati veliku težinu na raznim područjima našega života, od izbora do financiranja. Glede izbora su istaknuli da je najvažnija registracija te još jednom pozvali na registraciju hrvatskih birača kako bi mogli glasovati za listu Hrvatske državne samouprave. Registrirati se još uvijek može, najkasnije do 18. ožujka do 16 sati ili online na stranici valasztas.hu ili osobno u mjesnom izbornom uredu.

Izjašnjavanje o hrvatskoj nacionalnoj pripadnosti odredit će našu budućnost najmanje za sljedećih deset godina, stoga se za njih dobro treba pripremiti. Najsvrsishodnije i najsigurnije je ako se izjašnjavanje u prva dva tjedna listopada obavi online, stoga je potrebno da se mjesne zajednice samoorganiziraju. Za to su potrebni ljudi koji će pomoći svima onima koji to ne mogu sami učiniti. HDS i parlamentarni glasnogovornik spremni su dati svaku pomoć, bilo organiziranjem foruma, bilo usavršavanjima i na razne druge načine.

Stipan Balatinac / Hrvatski glasnik / MCC