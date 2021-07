Održan četvrti Prstenov poslovni forum

O psihološkom aspektu utjecaja pandemije na gospodarstvo sudionicima Foruma govorio je počasni predsjednik Udruge Prsten Mijo Marić, koji je u svojem izlaganju ukazao na kognitivne i socijalne promjene koje mogu utjecati na društvo u budućnosti

U organizaciji Udruge Hrvata BiH Prsten u srijedu, 7. srpnja u hotelu Sheraton u Zagrebu održan je četvrti Prstenov poslovni forum kojem je nazočilo oko 150 sudionika, među kojima i predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković, ujedno pokrovitelj Foruma na kojemu se razmatralo kako što brže i učinkovitije prilagoditi i nastaviti poslovanje u suživotu s pandemijom.

Obraćajući se sudionicima Foruma, predsjednik Vlade pohvalio je Udrugu Prsten za sve što radi za Hrvate iz BiH i u BiH, istaknuvši probitačnost i želju za uspjehom te solidarnost kao ključne odrednice koje krase Prsten. – Međusobno se pomažete, drago mi je da ste uspješni i znate kako stvarati nove vrijednosti – kazao je u obraćanju brojnim okupljenim članovima Prstena.

Govoreći o nužnosti i važnosti političke stabilnosti, kazao je kako je to bio cilj Vlade s početka mandata iz 2016. jer je to prvi indikator da se tu može ulagati, poručivši: – Mi ćemo to osigurati. Hrvatska će u iduće tri godine biti stabilna, imat ćemo razumnu većinu, u tom okviru vidim stabilnost, konstruktivnost i mogućnost razvoja.

– Prošli smo kroz brojne krize, uzrokovane uglavnom vanjskim faktorima na koje nismo mogli utjecati, i to permanentno krizno djelovanje je osnažilo našu Vadu. Unatoč tome što nas je kriza uzrokovana panedmijom koštala 34 mlrd kuna, a dva razorna potresa 129 mil kuna puta četiri, neovisno o tome plaće i mirovine su tu, zdravstveni sustav funkcionira i Hrvatska je danas bolja zemlja – zaključio je premijer.

I ovom prigodom ukazao je na važnost procijepljenosti za daljnji razvoj, a kao ključne pretpostavke razvoja istaknuo je strateške dokumente – Nacionalnu razvojnu strategiju i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, te napore i postignuća u povlačenju sredstava iz EU-ovih fondova.

Predsjednik Prstena Pavo Zubak izrazio je zadovoljstvo što je Vlada RH prepoznala važnost Prstenova poslovnog foruma, koji se održava četvrtu godinu zaredom u šesnaest godina djelovanja Udruge: – Pokušavamo, a vjerujemo i uspijevamo, organizirati poslovni forum koji nije sam sebi svrha, nego operativno koristan i obostrano savjetodavan – za predstavnike izvršne vlasti i gospodarstvenike. Nastupamo afirmativno, gledajući u budućnost, te s predstavnicima izvršne vlasti pokušavamo izgraditi partnerski odnos pun povjerenja – kazao je u pozdravnom obraćanju.

– Iza nas je teško i izazovno razdoblje, a pred nama su novi izazovi, ali i nove prilike koje možemo i moramo iskoristiti. Stoga je važno otvoreno komunicirati kako bismo zajedno pripremili projekte koji se većim dijelom mogu sufinancirati sredstvima iz fondova EU-a – poručio je Zubak, istaknuvši važnost političke stabilnosti za gospodarski razvoj i napredak.

Udruga Prsten okuplja više od 230 gospodarskih subjekata koji djeluju u Hrvatskoj s oko 11 tisuća zaposlenih te generiraju 5,5 posto hrvatskog BDP-a – istaknuo je u pozdravnom obraćanju predsjednik Kluba poduzetnika Udruge Prsten mr. sc. Ivica Nuić.

– Mi snažno podržavamo napore Vlade da mjerama u borbi protiv pandemije stvori uvjete za očuvanje radnih mjesta, likvidnosti poslovnih subjekata, kao i realizaciju novih i budućih planova i aktivnosti – kazao je Nuić, dodavši kako su gospodarstvenici Prstena i ukupna poslovna zajednica u Hrvatskoj zainteresirana za osiguranje gospodarskih uvjeta kako bi se iskoristile nove mogućnosti i prilike za oporavak i gospodarski rast.

Tema ovogodišnjeg Prstenova poslovnog foruma je Prilike i prijetnje u hrvatskom gospodarstvu u postcovid razdoblju, na koju je uvodno predavanje održao ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, s posebnim osvrtom na izazove i prilike koje stoje pred Hrvatskom i koje bi trebalo iskoristiti do 2030. godine.

– Hrvatsko gospodarstvo učinilo je jako puno u tom pogledu, a značajan je i doprinos gospodarskih subjekata Udruge Prsten te očekujemo da ćemo i ubuduće nastaviti našu suradnju – poručio je ministar Ćorić, zaključivši da gospodarski subjekti članova Prstena čine velik dio u različitim sektorima gospodarstva te da je stoga i ovaj Forum vrijedan u pogledu razmjene mišljenja i jačanja suradnje.

O psihološkom aspektu utjecaja pandemije na gospodarstvo govorio je počasni predsjednik Udruge Prsten Mijo Marić, koji je u svojem izlaganju ukazao na kognitivne i socijalne promjene koje mogu utjecati na društvo u budućnosti.

U panel-raspravi sudjelovali su predstavnici izvršne vlasti i Udruge Prsten te gospodarstvenici – savjetnica predsjednika Vlade mr. sc. Dubravka Vlašić Pleše i posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja dr. sc. Zvonimir Savić te posebni savjetnik ministrice turizma i sporta Josip Pavić, ravnatelj Instituta za turizam dr. sc. Damir Krešić, konzultantica tvrtke MK poslovni savjeti d.o.o. na EU projektima i stručnjakinja za poljoprivredu mr. sc. Ružica Gelo te mr. sc. Ante Mandić iz tvrtke INsig2, a moderatori foruma su bili prof. dr. sc. Darko Tipurić, pročelnik Katedre za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, i dr. sc. Vjekoslav Bratić, ravnatelj Instituta za javne financije.

Na Forumu je bilo riječi o svim gospodarskim granama, a naglasak je stavljen na IT sektor, poljoprivredu i turizam, sektore koji imaju vrlo velik potencijal i mogućnost brze prilagodbe.

Zaključeno je kako male zemlje poput Hrvatske nemaju izbora ako žele imati održive prednosti. Invencije i inovacije trebaju se snažno poticati u svim sektorima, potrebno je ubrzati proces digitalizacije industrije i države na svim razinama, pokrenuti brzu i učinkovitu reformu javne uprave, smanjiti birokratizaciju, troškove državnog aparata i razinu korupcije te oblikovati dugoročnu strategiju koja će, među ostalim, biti zasnovana na djelatnostima zasnovanim na naprednim tehnologijama – robotici, biotehnologiji, umjetnoj inteligenciji i primijenjenoj kognitivnoj znanosti.

Zahvalivši svim sudionicima Foruma, predsjednik Prstena Pavo Zubak zaključno je istaknuo kako kriznu situaciju treba promatrati kao šansu Hrvatske, iskoristiti postpandemijsku situaciju za strukturne reforme u javnom i privatnom sektoru, stvoriti poticajni kontekst za ulaganje u nove znanjem-intenzivne industrije, posebno u IT sektoru, iskoristiti prilike za strateško repozicioniranje turizma i poljoprivrede te povećati učinkovitost države na svim razinama u funkciji podizanja nacionalne konkurentnosti. (HRT)