Odabrane najljepše oblikovane hrvatske knjige u 2019.

Na natječaj je pristiglo rekordnih 197 izdanja, od kojih je ocjenjivački sud, u čijemu su sastavu bili akademik Tonko Maroević, akademski slikar – grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev te voditeljica Grafičke zbirke NSK mr. sc. Tamara Ilić Olujić, izabrao njih 25

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zaključila je natječaj Hrvatska lijepa knjiga za 2019. godinu koji je raspisala radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj Best Book Design from all over the World, koji će se održati za vrijeme trajanja Sajma knjiga u Leipzigu, te za izložbu Book Art International, koja se organizira u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu.

Na natječaj je pristiglo rekordnih 197 izdanja, od kojih je ocjenjivački sud, u čijemu su sastavu bili akademik Tonko Maroević, akademski slikar – grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev te voditeljica Grafičke zbirke NSK mr. sc. Tamara Ilić Olujić, izabrao njih 25 (koje navodimo abecednim redom):

BETLEHEMSKA CRNA OVCA, Livija Kroflin; Semafora

ČETIRI MEMORIJALA NENADA FABIJANIĆA, Snješka Knežević, Nenad Fabijanić; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

DISCOVERING DALMATIA: DALMATIA IN TRAVELOGUES, IMAGES, AND PHOTOGRAPHS, Institut za povijest umjetnosti

DUGOG PUTOVANJA CILJ, Michael Ende; Mala zvona

GEC I MAJER, David Albahari; Sandorf

GOOD OR BAD IN VARIOUS BEDS, Nora Turato; Oaza Book

IDEJA SINTEZE / THE IDEA OF SYNTHESIS: OBLIKOVANJE SCENE I KOSTIMA PEDESETIH GODINA / SET AND COSTUME DESIGN IN THE 1950S, Ana Lederer, Martina Petranović; Školska knjiga

INTEGRALI, Srečko Kosovel; Meandar Media

JEZIK PTICA, Faridudin Atar; Planetopija

JURAJ DOBROVIĆ: IZBOR IZ DONACIJE, Ana Petković Basletić; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

KNJIGE NAŠIH ULICA: 100 LICA ŠEGRTA HLAPIĆA I KNJIGE NA DLANU, Bruna Justinić, Višeslav Kirinić; Etnografski muzej

MAČKA ČOVJEK PAS, Miljenko Jergović; Fraktura

MALEŠNE, Miroslav Kirin; Fraktura

MARIJAN HRŽIĆ, OBRISI OPUSA – OUTLINES OF AN OUEVRE, Ivan Rogić Nehajev i suradnici; Oris d.o.o., Oris Kuća arhitekture

MIONA, DAJ ŠUTI! Silvija Šesto; Semafora

O MEDVJEDIMA I NJIHOVIM LJUDOVIMA, Marina Koludrović, Hana Vrca; Mala zvona

PE PITA O NEBU, Silvija Šesto; Ibis grafika

PITON, Zoran Ferić i Irena Jukić Pranjić; Knjiga u centru

RIJEČ JE O SLICI, Jagor Bučan; Sandorf i Mizantrop

SAN LJETNE NOĆI, Zoran Ferić; V.B.Z.

SEDAM MAČAKA, Daniil Harms; Mala zvona

SERGIJE GLUMAC: GRAFIKA, GRAFIČKI DIZAJN, SCENOGRAFIJA, Lovorka Magaš Bilandžić; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

USNENA PREDAJA, Suzana Matić; Fraktura

USPON I PAD KOŠEVSKOG BRDA / SARAJEVO ZA PROLAZNIKE, Branko Čegec; Meandar Media

ZAGREB – PLAKATI: SLUČAJNA POVIJEST ZAGREBA, Željka Kolveshi; Muzej grada Zagreba

Natječaj Hrvatska lijepa knjiga Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i ove je godine raspisala na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst. Nakon međunarodnoga predstavljanja najboljih ostvarenja likovnih urednika i dizajnera iz cijeloga svijeta te najnovijih dosega u području tiskarskoga umijeća u sklopu sajmova u Leipzigu i Frankfurtu, odabrane knjige postaju dio fonda Njemačkoga muzeja za knjigu i pismo (Deutsches Buch- und Schriftmuseum) u Leipzigu, koji djeluje u sklopu Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek).

Organizacija natječaja Hrvatska lijepa knjiga vođena je željom da se domaćoj i međunarodnoj javnosti ukaže na ono najljepše iz domaće knjiške produkcije. Entuzijazam kojim organizator pristupa tome zadatku teško je svesti na nekoliko tekstualnih redaka. Ipak, on stoji u temelju ovoga natječaja, a prepoznat je i od strane nakladnika, koji mu se iz godine u godinu rado odazivaju. Njima, kao i ocjenjivačkome sudu, čiji su nam znanje i iskustvo neprocjenjivi, i ove godine iskreno zahvaljujemo.

(Dobrila Zvonarek, koordinatorica natječaja)