Obilježavanje 30 godina diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Mađarske

Povodom obilježavanja 30 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Mađarske u Operetnom teatru u Budimpešti održan je zajednički koncert orkestara i solista HNK-a Osijek i Operetnog teatra Budimpešta, nakon što je prošlog tjedna u Osijeku također održan zajednički koncert istim povodom

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je u utorak, 25. siječnja na stručnom skupu u Budimpešti pod nazivom „Together for a Better Future of Europe: 30 Years of Hungarian Croatian Diplomatic Relations“, posvećenom obilježavanju 30 godina diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Mađarske. Na stručnom skupu sudjelovao je zajedno s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Péterom Szijjártóm.

Ministar Grlić Radman ukazao je na snažnu potporu Mađarske u najtežim trenucima ostvarivanja neovisnosti i Domovinskog rata. Također se prisjetio ustrajne potpore Mađarske na hrvatskom putu ka članstvu u Europskoj uniji te činjenice da je upravo tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU-a 2011. Hrvatska završila pregovore za članstvo.

Istaknuo je kako Hrvatska i Mađarska danas, kao države članice EU-a i NATO-a, kao i brojnih drugih međunarodnih organizacija, uspješno surađuju u velikom broju područja, kako bilateralno, tako i multilateralno. Dodao je kako je Mađarska jedan od najvažnijih gospodarskih i trgovinskih partnera Hrvatske te da Hrvatsku svake godine posjećuje veliki broj mađarskih gostiju.

U nastavku izlaganja, ministar Grlić Radman pohvalio je i suradnju dviju država u borbi protiv bolesti COVID-19 te posebno zahvalio na pomoći Mađarske nakon dva razorna potresa koji su Hrvatsku pogodili 2020. godine. Osvrnuo se i na ostala područja bliske bilateralne suradnje, posebno izdvojivši kulturnu, obrambenu i suradnju u zaštiti prava nacionalnih manjina. Izrazio je također uvjerenje kako će Hrvatska i Mađarska nastaviti podupirati proces proširenja EU-a te da Hrvatska računa na potporu Mađarske u zadnjem koraku u pristupanju Schengenskom području.

“Brojna su područja i projekti suradnje koje povezuju naše dvije države. Vjerujem da ćemo nastaviti graditi i produbljivati naše poveznice i našu uspješnu suradnju u ključnim temama u kojima samo zajedno možemo ostvariti najbolje rezultate”, istaknuo je ministar Grlić Radman.

Ministri su na panelu razmijenili mišljenja i o izazovima budućnosti Europe. Složili su se kako je za obje države važno geografsko područje jugoistočna Europa, njezina stabilnost, prosperitet i europska perspektiva. Istaknuli su kako Hrvatska i Mađarska podržavaju proširenje kao zalog stabilnosti našeg neposrednog susjedstva, pa tako i Europe u cjelini. Ministar Grlić Radman pritom je istaknuo kako Hrvatska dijeli nadulju granicu s BiH te da je za Hrvatsku jedno od najvažnijih pitanja situacija u Bosni i Hercegovini.

Nadamo se da će konstruktivnim nastojanjem svih uključenih biti dogovorene izmjene izbornog zakona koje će omogućiti zaštitu jednakopravnosti i konstitutivnosti i političkog legitimiteta kroz predstavljanje triju konstitutivnih naroda i ostalih građana. Hrvatska je prijatelj i partner Bosne i Hercegovine, u interesu nam je funkcionalna i uspješna Bosna i Hercegovina”, naglasio je ministar.

