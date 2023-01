O Hrvatima u Oruru i još koječemu…

Internet je od svojih početaka mjesto izlaganja iskustava, ideja i razmišljanja. To je slučaj i s potomcima hrvatskih iseljenika. Za to su posebno pogodne video platforme poput You Tuba. Svoja iskustva i pogled na baštinu Hrvata u Bolivija kao i na Hrvatsku samu tako je izložila i María Fernanda Soria Zuna, stipendistica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Među mnoštvom predavanja i izlaganja na You Tubu možete naći i njene dojmove o izlaganje o Oruru u Bolviji u Hrvatsko – hispanskom društvu (“Oruro en la sociedad Hispano Croata”), svom bolivijskom zavičaju i Hrvatskoj.

Maria Fernanda je govorila i o svom iskustvu susreta s hrvatskom sredinom i hrvatskim mentalitetom i kako je poslije prvog šoka shvatila kako kulture svakodnevice Bolivije i Hrvatske imaju i dosta dodirnih točaka.

Maria Fernanda je potomak Hrvata koji su doselili u Oruro na valu velikog iseljavanje iz Hrvatske krajem 19. i početkom 20. st. Oruro je tada bio rudarsko središte svjetskog značaja. Njezin pradjed iz Hrvatske, koji je preko Čilea došao u Oruru doživio je također svojevrsni kulturni šok, posebno vezano za poznavanje jezika i to ne samo španjolskog nego i onog mjesnog, autohtonog stanovništva – kečua (quechua) kao i početne usamljenosti u novoj sredini.

Istaknula je i ulogu njezine obitelji u razvoju bolivijske avijacije kao i lokalnih medija. Govorila je i o svom angažmanu u promoviranju Bolivije i Orura u Hrvatskoj i u „Hrvatsko – hispanskom društvu“ kao i o svojem i interesu za promociju prirodnih i kulturnih bogatstava Bolivije i njihova održiva razvoja.

Mariu Fernandez je ugodno iznenadila činjenica kako razmjerno puno Hrvata nešto zna o Boliviji i Oruru. Posebno je to slučaj s otokom Bračom, odakle i njen pradjed potječe, i koji je bio odredište, a potom i izvor egzistencije mnogim stanovnicima ovog srednjodalmatinskog otoka. Broj Hrvata i europskih doseljenika u Oruru se općenito povećao poslije gradnje pruge između Orura i Antofagaste u Čileu 1892.

Posebno mjesto imaju u Oruru rođene sestre Baković i njihov angažman u antifašističkoj borbi tijekom Drugog svjetskog rata. U Oruru Rajka Baković ima aveniju nazvanu po njoj. Važan znak prisutnosti Hrvata u Oruru je i lijepo hrvatsko groblje.

U prezentaciji na You Tubu je riječ i o načinima dolaska u Hrvatsku, njenom članstvu u EU i Schengenskom prostoru kao i o, naravno, posebnostima hrvatske kuhinje, načinu provođenja slobodnog vremena…

Zanimljiv je i dojam o prostoru koji imaju osobe iz Latinske Amerike u odnosu prema Europi. Za njih je Europa mala i sve je zapravo blizu.

Ova snimka od nešto više od sat vremena na You Tubu je poučan i zanimljiv primjer kako se Hrvatska, njezini ljudi i običaji odražavaju u osobi koja nastoji dijeliti dvije kulture – one Hrvatske i one Bolivije.

Tekst: HMI

Foto: Wikimedia CC