NFCA održala 27. godišnju skupštinu

Nacionalna federacija američkih Hrvata (NFCA) održala je 6. lipnja svoju 27. godišnju skupštinu uz zasjedanje 27 delegata koji su zastupali svoja gospodarska ili društvena udruženja u Americi. U petak je održano druženje – „Happy Hour“ – zbog prikupljanja sredstava za sportaše Hrvatskog olimpijskog saveza za osobe s invaliditetom. U zabavnom, jednosatnom programu sudjelovali su: Tamburaški sastav „St. George“ odsjeka 354 HBZ-a, vokalist Tony Butala sa sastavom Letermen, vokalistkinja Annie Bosko, vokalist John Skibula uz vina iz čuvene vinarije Grgich Hills iz Kalifornije.

Federacija je osnovana 1993., a danas, među većim udruženjima koja je čine, osim Croatian Fraternal Union of America, su: Association of Croatian American Professionals, Tamburitzans Association of America i Croatian Cultural Society of Minnesota. U članstvu, spomenimo, ima i gospodarskih poduzetnika.

U prvom dijelu rada skupštine podnesena su izviješća odbornika: predsjednika Steve Rukavine (PA), potpredsjednice Andreje Neuman (MN), blagajnika Erica Gregricha (MD) i tajnice Anne Marie Sicence te potom vodstva pododbora za zdravstveni turizam (dr. Stevena Živka Pavletića), sport (Vedrana Nazora) i digitalizaciju (Marka Pavletića). Zatim je Joe Foley, NFCA savjetnik za suradnju s Američkim kongresom (Congressional Croatian Caucus) i akterima međunarodne politike podnio svoj izvještaj o radu na razini Federacije.

U drugom dijelu zasjedanja, predsjednik Steve Rukavina predstavio je nekoliko visokih gostiju-govornika koji su se putem „Zoom“ videa obratili delegatima i široj javnosti. Govornici su bili: američki ambasador u Zagrebu Robert Kohorst, hrvatski veleposlanik u Washingtonu D.C. Pjer Šimunović, bivši američki senator Mark Begich, glavni predsjednik Hrvatske bratske zajednice Edward W. Pazo, zastupnica Hrvatskog olimpijskog saveza za osobe s invaliditetom Slađana Tatić i ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba Miroslav Gašparović.

