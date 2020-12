Napretkov svečani božićni koncert bit će održan 16. prosinca u sarajevskom Narodnom kazalištu. Nastupit će članovi i bivši Napretkovi stipendisti, a sve uz pratnju gudačkog orkestra Sarajevske filharmonije i pod ravnanjem dirigenata Filipa Miloševića i Darija Vučića

U vrijeme kada su zbog korona virusa brojni festivali i kulturne manifestacije otkazani ili pomaknuti u online sferu, Hrvatsko kulturno društvo Napredak nije htjelo pokleknuti pred pandemijom i otkazati održavanje tradicionalne manifestacije Napretkovi božićni dani.

Zbog aktualne situacije vezane za pandemiju koronavirusa, svi programi ovogodišnje manifestacije će biti održani uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite nadležnih tijela.

Ovogodišnji Božićni dani su već započeli 28. studenoga tradicionalnim 32. međunarodnim memorijalnim usponom na Bjelašnicu na koju su se zajednički popeli planinari Hrvatskog planinarskog društva Bjelašnica 1923. i planinari Željezničara iz Beograda.

Božićni program je nastavljen izložbom umjetničkih djela nastalih u okviru projekta PULS – Posavski Umjetnički Likovni Simpozij, koja je otvorena u Umjetničkoj galeriji BiH u četvrtak, 3. prosinca. Petnaest umjetnika: Mato Andrić, Anto Kajinić, Josip Mijić, Dalibor Nikolić, Vilim Parić, Ivan Perak, Miroslav Šetka, Marko Šošić, Ana Filipović, Dejan Duraković, Željko Koren, Zvonimir Perak, Ria Trdin, Tomislav Zovko i Marko Živković predstavilo se s ukupno 47 likovnih radova nastalih u okviru projekta PULS. Radovi su nastajali tijekom 2018. i 2019. godine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak poziva sve zainteresirane da posjete ovu izložbu tijekom radnog vremena Galerije (pon-čet od 10:00 do 14:00 sati, pet-sub od 10:00 do 20:00 sati), a koja će biti dostupna i vidljiva od 4. do 17. prosinca 2020. godine.

Središnji događaj koji se svake godine s nestrpljenjem iščekuje Napretkov svečani božićni koncert bit će održan u srijedu, 16. prosinca, u sarajevskom Narodnom kazalištu. Na koncertu će nastupiti članovi i bivši Napretkovi stipendisti solisti Vedrana Šimić, sopran, Katarina Kikić, sopran, Laura Kozlinger, sopran, Monija Jarak – Mikulić, mezzosopran, Siniša Markanović, bariton, Danijel Perić, bariton, Tomislav Perić, bariton, Ivan Šarić, bas, Leonardo Šarić, bas, Milan Lucić, klavir, a sve uz pratnju gudačkog orkestra Sarajevske filharmonije i pod ravnanjem dirigenata Filipa Miloševića i Darija Vučića.

Ovogodišnji Likovni annale, koji se tradicionalno održavao u Maloj galeriji samostana sv. Ante na Bistriku, svi ljubitelji likovne umjetnosti imat će priliku pogledati u online izdanju putem mrežne stranice https://www.hkdnapredak.com/ od petka, 18. prosinca.

Napretkovi božićni dani znani su i po svojim sportskim događanjima. Tako će Teniski centar Koševo biti domaćin 8. po redu Napretkovog međunarodnog božićnog teniskog turnira koji je na programu u subotu, 19. prosinca.

Tradicionalni 29. Napretkov božićni turnir u šahu bit će održan u nedjelju, 20. prosinca, u hotelu “Saraj”. Broj sudionika turnira je u okviru važećeg zakonski propisanog broja ljudi u zatvorenom prostoru (30=28 šahista+2 suca), a sam turnir će se održati uz primjenu svih važećih propisanih mjera zaštite sudionika turnira u zatvorenom prostoru (zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva, distanca između stolova). Turnir će se odvijati bez nazočnosti publike. (https://www.hkdnapredak.com/)