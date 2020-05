Napretkova 22. Ljetna akademija njemačkog jezika u Beču

HKD “Napredak” poziva sve zainteresirane studente od 18 do 30 godina da se do 15. lipnja prijave na 22. Ljetnu akademiju njemačkog jezika od 2. do 21. kolovoza u Beču

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” poziva sve zainteresirane studente od 18 do 30 godina koji žele naučiti i/ili unaprijediti svoje znanje njemačkog jezika te upoznati Beč i Austriju da se prijave na 22. Ljetnu akademiju njemačkog jezika u Beču koja će održati u Beču od 2. do 21. kolovoza 2020. godine.

Nastava se održava od ponedjeljka do petka, po četiri školska sata intenzivnog učenja (ukupno 60 sati). Polaznici su organizirani u tri skupine (od deset do 15 polaznika po skupini), ovisno o stupnju njihova znanja njemačkog jezika. Svim polaznicima je omogućen nastavni materijal, smještaj nedaleko od centra grada te puni pansion (doručak, ručak, večera) u dvokrevetnim sobama u studentskom hotelu kao i zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Beču te karte za gradski prijevoz i ulaznice za muzeje i ostale znamenitosti.

Organizator polaznicima pruža i dodatni znanstveno-kulturni program kako bi upoznali najvažnije povijesno-kulturne znamenitosti grada Beča i Austrije. Uz organizirano razgledavanje Beča i posjet poznatim tamošnjim turističkim atrakcijama poput dvorca Schönbrunn, carske palače Hofburg, katedrale sv. Stjepana, dvorca Belvedere, Gradske vijećnice i austrijskog saveznog Parlamenta te brojnih muzeja, program uključuje i jednodnevni izlet u okolicu grada, uz rijeku Dunav (Wachau-Klosterneuburg-Göttweig-Melk). Planiran je i susret s ljudima iz gospodarskog i političkog života Beča, kao i susreti s veleposlanicima Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine u Austriji. Osim toga, na programu je i tzv. Company day, u čijem će sklopu polaznici moći posjetiti razne bečke koncerne, tvrtke i institucije. Slobodno vrijeme za individualno razgledavanje, kupovinu i slobodne aktivnosti.

Kandidati koji budu izabrani za sudjelovanje u Ljetnoj akademiji obavezni su uplatiti dio pristojbe za sudjelovanje u iznosu od 500 €. Ukupna pristojba Ljetne akademije njemačkog jezika uz puni pansion, nastavni materijal, neograničen prijevoz unutar grada Beča, povratnu kartu do Beča te posjetu muzejima i obilazak grada sa licenciranim vodičima za studente iznosi ukupno 1000€ (Članovi Napretka uz potvrdu 800€). Rok za uplatu je 8 dana od upisa na Ljetnu akademiju. Ostatak pristojbe (500€) kandidati plaćaju istog dana ili po dolasku u Beč. U pristojbu su uključeni troškovi: intenzivnog tečaja njemačkog jezika, smještaja s punim pansionom (doručak, ručak, večera) u dvokrevetnim sobama u studentskom hotelu, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Beču, karta za gradski prijevoz te troškovi propratnog programa (cijene ulaznica za muzeje i ostale znamenitosti, izleti, turistički vodiči…)

Ukupna vrijednost Akademije po polazniku iznosi 1.600 eura. Razliku cijene snosi organizator Fond „Jukić“ HKD Napredak Austrija.

Prijave traju do 15. lipnja ove godine, a sve dodatne informacije o Napretkovoj ljetnoj akademiji u Beču te prijavni obrazac možete pronaći na https://www.napredak.at/akademija/22-ljetna-akademija-njemackog-jezika/ kao i na instagram i facebook profilu hkdnapredakbec.

