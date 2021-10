Nakovićevo natjecanje u Koljnofu

Točno 69 učenika iz svih gradišćanskih sela Mađarske je sudjelovalo na 27. Nakovićevom natjecanju u lijepom govoru u Koljnofu, u OŠ Mihovil Naković

Točno 69 učenika iz svih gradišćanskih sela Mađarske je srijedu, 20. listopada sudjelovalo na 27. Nakovićevom natjecanju u lijepom govoru u Koljnofu, u OŠ Mihovil Naković. Učenici su recitirali pjesme i čitali tekstove svećenika, pedagoga i književnika Augustina Blazovića. Blazović je jedan je od najpoznatijih suvremenih pisaca Gradišćanskih Hrvatov. Rodio se 1921 u Frakanavi, a umro 2004. u Beču.

Direktorica dvojezične osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu Agica Sárközy jako je zadovoljna jer su ove godine sudionici iz svih hrvatskih sela, počevši od Kemlje do Petrovoga Sela, došli u Koljnof. Velika hvala učiteljima, koji se svaki put trude pripraviti djecu za natjecanje.

Unatrag nekoliko godina imaju na Nakovićevom natjecanju literarno težište. Lani je to bila koronaliteratura a ove godine su izabrali književnika Augustina Blazovića, koji bi ove godine slavio svoj 100. rođendan. U nižim razredima – od 1. do 4. razreda – sudionici su morali recitirati pjesme. Njihov nastup je ocijenio tročlani stručni žiri. U višim razredima – od 5. do 8. razreda – zadaća im je bila pročitatii zibrani tekst. I u ovoj grupi su imali žiri.

Članovi žirija bili su doravnateljica OŠ Mihovila Nakovića Tereza Daniel Kolonović, bivši ravnatelj OŠ Vukovina iz Hrvatske Krešimir Matašin, Maria Fülöp-Huljev i Mijo Karagić iz Unde, pjesnikinja Doroteja Zeichmann-Lipković i glavni urednik Hrvatskih Novina Petar Tyran iz Austrije.

Pobjednici različnih kategorija dobili su darove, ali je svaki sudionik dobio ponešto. Tako namjeravaju mlade uputiti da povezuju pozitivne dojme s ovim natjecanjem i s hrvatskim jezikom. Nakon natjecanju su priredili mali kulturni program u auli osnovne škole u Koljnofu.

Dobitnici u različitim kategorijama

kategorija Zsombor Sándor – Koljnof Greta Guzmits – Unda

III. Magdalena Kovač – Hrvatski Židan

Levente Molnár – Petrovo Selo (posebna nagrada)

kategorija Nadine Begović – Koljnof Petra Egrešić – Koljnof

III.Izabella Németh – Koljnof

Florijan Kovač – Hrvatski Židan (posebna nagrada)

kategorija Helga Škrapić – Petrovo Selo Gergő Guzmić – Unda

III. Goran Suklić – Sambotel

Greta Martinšić – Bizonja (posebna nagrada)

kategorija Dušan Filipović – Petrovo Selo Nikolina Temmel – Petrovo Selo

III. Gina Völgyi – Koljnof

Ákos Liszkai – Kemlja (posebna nagrada)

