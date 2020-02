Monodrama Govorite li hrvatski u Skopju

Predstava autora i glumca Joška Ševe izvedena je uz potporu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH i Zajednice Hrvata u RS Makedoniji

U Kulturno- informativnom centru, salon „19.19.“ u Skopju, održana je 13. veljače izvedba predstave “Govorite li hrvatski”, autora i glumca Joška Ševe uz potporu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH i Zajednice Hrvata u RS Makedoniji.

Ovaj virtuozni hrvatski dramski prvak, kazališni, televizijski i filmski glumac svojom izvedbom, kroz zapise iz hrvatske književnosti, punom jakih emocionalnih naboja, oduševio je skopsku publiku. Joško Ševo na pitanje „Govorite li hrvatski?“ odgovara na najbolji mogući način, stihovima i monolozima nekih od najvećih hrvatskih pjesnika i pisaca. Glumac tekstove govori kroz poeziju i prozu, na svim hrvatskim dijalektima i u zasigurno najzahtjevnijoj kazališnoj formi. Tako su se u predstavi mogli čuti citati i stihovi Ive Vojnovića, Petra Zrinskog, Ivana Gundulića, Marka Marulića, Marina Držića, Augusta Šenoe, Tina Ujevića, Josipa Prudeusa, Antuna Gustava Matoša, Josipa Pupačića, Jure Franičevića Pločara, Slavka Mihalića, Viktora Vide, Vinka Nikolića, a i tekst Baščanske ploče i Šibenske molitve.

Kroz izbor tekstova I dramaturgiju autor je želio iznijeti propitivanje potrebe vrijednosti vlastitoga jezika u naletu sveopće globalizacije koja sve jače prodire i na područje Hrvatske , a samim time i na područje hrvatskog jezika.

Govorio je o ljubavi prema gradu Zagrebu u koji je došao iz rodnoga Trogira s punih 18.godina. Istakao je: „Kad me pitaju što je s Trogirom, odgovaram Mihalićevim stihom: “Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more”. Nisam izgubio more u sebi voleći Zagreb.“

Monodrama je premijerno je izvedena na blagdan Gospe Lurdske, 11. veljače 1994. u Dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu, a do danas je odigrana preko 570 puta na scenama u 55 zemalja svijeta te je time jedna od najdugovječnijih predstava u hrvatskom kazalištu.

Među publikom su bili i predstavnici VRH-a u RS Makedoniji, brojni članovi Zajednice Hrvata te predstavnici Vlade i institucija RS Makedonije.

Tekst: Ljerka Toth Naumova

Fotografije: Vlaho Brangjolica