Miočićevo (ne) znanje hrvatskog

Nema sumnje da će Stipe Miočić jednaku podršku imati i u svojoj sljedećoj borbi, a suparnik bi mu po svoj prilici trebao biti Francis Ngannou, kamerunski nokauter, kojeg je Stipe pobijedio na bodove u siječnju 2018. U međuvremenu, Ngannou je izgubio i od Lewisa, a potom pomeo pod četvoricom protivnika, nokautiravši ih sve između 20. i 71. sekunde tih borbi.

Ono što bi bio svakako veći spektakl jest bačena rukavica poluteškaškog prvaka Jona Jonesa. To je borba kojom bi Stipe zaradio daleko više od ovih 790 tisuća USD koliko je dobio za treću borbu iz trilogije s Cormierom. A i tada bi Stipe imao podršku iseljene Hrvatske jer ga ona doživljava kao svoga. Iako se ne služi hrvatskim jezikom, a još nema ni hrvatsku putovnicu, Stipe svaku priliku koristi da istakne svoje podrijetlo, čak i tetovažama, a i članovi njegova tima nose majice s hrvatskim obilježjima. Zbog svega toga zacijelo i nastaju stihovi poput ovih iz pera pjesnika (i bivšeg nogometaša) Velimira Raspudića koji kažu: “Kažu da je čista snaga, da sport to još sreo nije, Hrvatska mu zemlja draga, krv hrvatska u njem vrije! Sad Miočić povijest piše, krvavim je znojem slika, a svi znaju da u njem diše i duh hrvatskog ratnika!”

Mama Kathy rođena je u Cetingradu, a tata Bojan u Rtini kod Paškog mosta pa se neki hrvatski fanovi pitaju kako to da Stipe ne govori hrvatski. – Zna on bolje hrvatski no što se misli, no on je perfekcionist pa, ako nešto što radi nije dovoljno dobro, onda to ne radi. No s mojom sadašnjom suprugom Jelicom on se dopisuje na hrvatskom, a njegova baka s mamine strane ne govori dobro engleski pa je i s njom komunicirao na hrvatskom. Uostalom, ona ga je čuvala kada bi mama bila na poslu – rekao nam je svojedobno Stipin otac Bojan.

Tekst: Večernji list / Mladen Brajdić

Foto: Wikimedia