Lipa Mare otpjevana u doba korone

Snimka pjesme objavljena je na YouTube kanalu Popular Social Ensemblea na blagdan svete Lucije u Mundimitru. Ove se godine nije mogla održati tradicionalna velika fešta njoj u čast, no moliškohrvatska je zajednica na ovaj način slavila svoje hrvatske korijene

Tijekom karantene zbog pandemije koronavirusa moliškohrvatska folklorna grupa KroaTarantata https://www.facebook.com/kroatarantata/ snimila je moliškohrvatsku narodnu pjesmu „Lipa Mara“ zajedno s mladima iz albanske manjine (arbëreshë) iz Kalabrije (Italija) i ostalim mladim glazbenicima iz različitih dijelova Europe u sklopu projekta Popular Social Ensemble. Popular Social Ensemble međunarodni je projekt koji su pokrenuli mladi iz albanske manjine u Kalabriji i čija je svrha stvaranje trajnog zajedničkog prostora za glazbenu produkciju. On je također sredstvo za zaštitu i širenje kulturne baštine, s posebnim naglaskom na jezične manjine te sredstvo društvene integracije na daljinu, u iščekivanju povratka na zajedničko sviranje, pjevanje i plesanje.

Snimka narodne pjesme „Lipa Mara“ objavljena je na YouTube kanalu Popular Social Ensemble 29. svibnja 2020., na blagdan svete Lucije (na moliškohrvatskom: sveta Luca, sta Luca) u Mundimitru. Blagdan se u Mundimitru naziva „nazanji petak“ („zadnji petak“): smatra se da su Hrvati „iz one bane mora“ („ s one strane mora“) došli u Molise s drvenim kipom svete Lucije jednog petka u svibnju. Zato se u Mundimitru štuje sveta Lucija i zato se ona tradicionalno slavi svaki petak u svibnju, posebno zadnji petak. Ove se godine nije mogla održati tradicionalna velika fešta njoj u čast, no moliškohrvatska je zajednica slavila svoje hrvatske korijene snimkom narodne pjesme „Lipa Mara“.

Folklorna grupa KroaTarantata osnovana je 2010. u Mundimitru s ciljem očuvanja i promicanja glazbene baštine koja se pet stoljeća usmeno čuva u moliškohrvatskoj zajednici. Godine 2019. objavila je prvi CD na moliškohrvatskom pod nazivom „Duša naša“. „Lipa Mara“se u literaturi često navodi kao najstarija pjesma koju moliški Hrvati čuvaju, a koju su vjerojatno izbjeglice iz Dalmacije prije pet stoljeća donijeli sa sobom.

Prvi fragment te pjesme zabilježen je 1855. godine, a otada je ova pjesma privlačila pažnju stručnjaka i znatiželjnika, filologa i putnika koji su boravili u prostoru moliškohrvatske manjine. Danas poznajemo jako puno inačica te pjesme, ali sve su u manjoj ili većoj mjeri fragmentarne, tako da je narod koji ih pjeva s vremenom zaboravio njihovo prvotno značenje. Različite inačice i različiti motivi u njima su se polako tako isprepletali da je postalo teško rekonstruirati prvotni tekst.

Tekst : Francesca Sammartino

Poslušajte Lipu Maru https://www.youtube.com/watch?v=_g98qagWfqA