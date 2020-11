Konferencija Meeting G2.6 okupila gospodarstvenike iz više od 20 zemalja svijeta

Šestu godinu zaredom udruga Meeting G2 organizirala gospodarsku konferenciju s ciljem povezivanja Hrvata iz inozemstva s hrvatskim poduzetnicima

Hrvati iz Velike Britanije, Švicarske, Austrije, Njemačke, Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Argentine, Poljske, Latvije, Izraela i još desetka drugih država sa svih kontinenata svijeta sudjelovali su ovaj tjedan na Meeting G2.6 konferenciji gdje su imali priliku povezati se s uspješnim poduzetnicima u Hrvatskoj, izmijeniti iskustva i dogovoriti buduće poslovne suradnje.

„Kroz šest godina održavanja konferencije Meeting G2 okupili smo Hrvate iz ukupno 31. države svijeta, što čini veliku mrežu poslovnih kontakata. Osobno, imam optimističan pogled na budućnost Hrvatske. Mislim da smo išli i idemo u dobrom smjeru, ali presporo. Ljudi se bude, a dobar primjer je projekt Hrvatske gospodarske komore „Go global, go virtual“ koji povezuje našu dijasporu. Država mora prepoznati te ljude i pozvati ih da investiraju u Hrvatsku“, rekao je Josip Hrgetić, potpredsjednik Udruge MEETING G2.

Kroz dva dana konferencije, desetke odličnih predavanja i panela na kojima su sudjelovali ljudi iz IT industrije, državnih institucija, predstavnici uspješnih gospodarstvenika RH zaključeno je sljedeće – za uspjeh, hrvatske tvrtke bi se trebale orijentirati na četiri glavne točke: inspiraciju pozitivnim primjerima u našoj sredini, inovacije koje nastaju iz uočavanja prilika i razvoja ideja, izvrsnost kojoj je temelj kvalitetan proizvod i usluga te izvoz temeljem kojeg se ostvaruje dovoljan volumen za kvalitetan nastavak i razvoj poslovanja.

Na jednom od najatraktivnijh panela „Jači od koronavirusa“ na kojem su sudjelovali predstavnici Microblinka, Infinuma, Agrivia, Ad plastike, Elde i Geoluxa sudionici su naglasili važnost IT industrije za brending Hrvatske općenito – međunarodni uspjesi hrvatskih tvrtki u IT sektoru znače rast i za sve ostale tvrtke u Hrvatskoj jer se jača imidž zemlje te se otvaraju mogućnosti za privlačenje stranih investicija. Mijenja se paradigma da je Hrvatska samo odlična turistička destinacija već i rasadnik odličnih IT tvrtki koje ostvaruju uspjehe na svjetskoj razini. IT sektor će nastaviti rasti i Hrvatska ima šansu postati Silikonska dolina Europe.

Sudionicima konferencije izvan Hrvatske bilo je zanimljivo poslušati koje su mogućnosti povratka u RH – za one koji se žele vratiti u Hrvatsku sada je pravo vrijeme, jer je država donijela niz mjera kao što je lakše dobivanje državljanstva. Oni koji žele nešto promijeniti ne trebaju čekati nego se vratiti u Hrvatsku i pokušati sami unijeti promjene. Također, napori u smjeru olakšavanja rada na daljinu i fleksibilnijeg viznog režima s pojedinim zemljama, mogu hrvatskoj dijaspori omogućiti duži boravak tijekom godine u Hrvatskoj.

Organizatori su zadovoljni što su i ove godine bili most koji povezuje hrvatske gospodarstvenike u inozemstvu i Hrvatskoj te najavljuju kako konferencija ide dalje – u 2021. godini s novim zanimljivim sadržajima.