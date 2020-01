Koncert Zagrebačkoga kvarteta u Subotici

Organizatori koncerta su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Fondacija Subotička sinagoga

Koncert Zagrebačkoga kvarteta povodom obilježavanja početka hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije održat će se u nedjelju, 19. siječnja u subotičkoj sinagogi. Organizatori koncerta su Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Fondacija Subotička sinagoga.

Početak je u 19 sati, ulaz je besplatan, a karte se mogu dobiti od 15. do 17. siječnja u Hrvatskom nacionalnom vijeću, na adresi Preradovićeva 13 (od 8 do 16 sati) ili u subotičkoj sinagogi (od 10 do 18 sati). (ZKVH)