“Ključevi uspjeha” Dragana Primorca

06. travnja 2023. godine u 12:00 sati u dvorani P1 Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ul. Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.održat će se motivacijsko predavanje prof. dr. sc. Dragana Primorca “Ključevi uspjeha“.

Predavanje organizira Klub mladih Podružnice Udruge Hrvata BiH Prsten Primorsko-goranske županije na inicijativu njegovog predsjednika Željka Marijanovića te uz podršku Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Motivacija, postavljanje ciljeva, upornost i rad su odlike vrhunskih stručnaka. Predavanje je zamišljeno kao zanimljiv i učinkovit način ukazivanja na čimbenike uspjeha kroz priču osobe koja ga je ostvarila.

Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med., hrvatski je liječnik i znanstvenik. Odlukom Senata Sveučilišta Penn State, jednog od najvećih američkih sveučilišta, imenovan je prvim nositeljem titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Predsjednik je Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti. Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. Također je profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. U sječnju 2016. godine gostujući je professor na Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics u Kini. Suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu i predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina.

Izvor: Udruga Hrvata BiH Prsten Primorsko-goranske županije / Dragan Primorac

Tekst: HMI