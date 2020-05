Izložba Svijet kao paviljon. Vjenceslav Richter u Bruxellesu

Izložba koja kroz stotinjak radova iz područja arhitekture, umjetnosti i dizajna predstavlja stvaralaštvo jednog od najznačajnijeg arhitekta i umjetnika druge polovice 20. stoljeća ponovo je dostupna publici do 21. srpnja

Centar lijepih umjetnosti BOZAR u Bruxellesu https://www.bozar.be/en/activities/162755-the-world-as-a-pavilion-extended

najavio je ponovo otvaranje svojih prostora u utorak, 19. svibnja 2020. godine, kada će posjetitelji ponovno imati priliku razgledati postavljene izložbe među kojima je i „Svijet kao paviljon. Vjenceslav Richter“, izložba otvorena u ožujku u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

Izložba koja kroz stotinjak radova iz područja arhitekture, umjetnosti i dizajna predstavlja stvaralaštvo jednog od najznačajnijeg arhitekta i umjetnika druge polovice 20. stoljeća, trebala je biti otvorena do 19. travnja, no kako su zbog okolnosti vezanih uz epidemiju COVID-19 sve ustanove u kulturi u Bruxellesu pa i BOZAR zatvorile svoja vrata, izložba je produžena i ponovo dostupna publici do 21. srpnja 2020. godine.

Izložbu je financijski podržalo Ministarstvo kulture, realizirao kustoski tim Muzeja suvremene umjetnosti – Vesna Meštrić i BOZAR-a, a dio je kulturnog i umjetničkog programa u zajedničkoj organizaciji Ministarstva kulture i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kojim se Hrvatska predstavlja tijekom predsjedanja Vijećem EU. (culturenet.hr)