Izložba Partenza Renate Poljak u Kotoru

Emotivna izložba „Partenza“, hrvatske umjetnice Renate Poljak, od ovoga će tjedna, od 10. pa sve do 20. srpnja biti izložena u Kulturnom centru „Nikola Đurković“ u Kotoru. Izložba je postavljena u sklopu kulturno – edukativnog projekta „Putevima bokeljskih Hrvata“, koji se održava pod pokroviteljstvima predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

„Projekt Partenza nastao je 2016. godine i govori o mojoj osobnoj povijesti i povijesti moje obitelji. Kada se bavim umjetnošću, uvijek pokušavam predstaviti osobno iskustvo, koje je uključeno u projekt koji govori o široj socijalnoj slici, jer na taj način mislim da publika dobije istinsku emociju s kojom se lakše identificira. Inspiracija za projekt Partenza, što na talijanskom znači odlazak, zapravo je nastala kao potreba mene kao umjetnice da progovorim o migrantskoj krizi tijekom koje tisuće ljudi u moru nažalost nalaze svoju smrt. U to vrijeme to je, kao i danas, bilo jako aktualno i beskrajno tragično. Nakon svih ratova i svega što smo preživjeli osobno me duboko pogodila ljudska patnja, migracija, ogroman broj utopljenih ljudi i Sredozemlje koje je postalo grobnica Mediterana!“ – otkriva umjetnica.

Poljak je o tome htjela napraviti umjetnički rad te je za njega upotrijebila svoju osobnu priču: „Moj pranono je početkom 19. stoljeća bio primoran otići iz svoje zemlje zbog neimaštine i gladi. Otišao je u Punta Arenas na sam jug Čilea. Taj odlazak bio je koban za njegov život i izuzetno težak za moju prabaku koja je ostala sama sa dvoje djece. Kako to nije jedina tragična sudbina, napravila sam film o čekanju i očekivanju osobe koja bi trebala doći morem. Lokacija snimanja je Zlatni rat, koja je jedna od rijetkih plaža na svijetu koja kao rt ulazi u more. Snimali smo krajem studenog, kada je plaža bila prazna, a film je sniman u crno-bijeloj tehnici. Žene odjevene u oprave iz 19. stoljeća stoje i čekaju. Film je univerzalna priča o čekanju, o ženama koje su ostale i muškarcima koji su otišli. Na kraju filma događa se paralela sa sadašnjošću. Film iz crno-bijelog prelazi u boju te tu imamo direktnu socijalno-političku vezu s današnjicom. More je jedan od velikih i bitnih elemenata i najveća tema mog rada u posljednjih desetak godina. Uz video Partenza koji se prikazuje na lupu, u projekt spada i serija fotografija, kolaža koji nastaju za vrijeme snimanja. Fotografkinja Dinka Radonić snima set fotografija koje kasnije uzimam i od njih radim kolaže. U tim kolažima imamo crno-bijelu fotografiju s dodatnim elementima kruga, praznine ili nekih takvih jednostavnih elemenata koji predstavljaju crno olujno more. U drugom slučaju na fotografiji nedostaje jedan dio koji predstavlja prostor između osobe i pejzaža te način na koji jedan utječe na drugi u emotivnom ali i filmskom smislu. Za izložbu je iznimno bitno da uz film postoje i fotografije. Kada publika izađe iz sale koja je zamračena još uvijek ostanu u toj emociji koju im je dao film i upravo fotografski kolaži zaokružuju cijelu izložbu. Nakon što sam napravila Partenzu radila sam i na trećem filmu koji je sniman u Punta Arenasu i okolici Porvenira. Partenza je zapravo početak jednog filmskog ciklusa koji završava trilogijom.“

Renata Poljak rođena je u Splitu gdje je i završila školu likovnih umjetnosti, a titulu magistra umjetnosti stekla je na École Régionale des Beaux-Arts u Nantesu. Za svoj rad dobila je nekoliko nagrada kao što su Gold Black Box na Black Box festivalu u Berlinu (2006.) te T-HT-ovu nagradu za umjetnost (2012). Tijekom karijere izlagala je u Hrvatskoj, ali i velikim svjetskim metropolama umjetnosti kao što su Pariz, Tokio i New York.

Partneri izložbe su Grad Kotor, Kulturni centar „Nikola Đurković“, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, Zajednica bokeljskih Hrvata i Galerija Kranjčar, a donatori izložbe su HEP i Regent Porto Montenegro. (Radio Dux)