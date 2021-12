Izložba o imigrantima u muzeju Northport

Mnoge imigrantske skupine u gradu, od njih više od 50, predstavljene su na izložbi, uključujući i Hrvate, koja traje do travnja iduće godine

Northport je gradić na sjevernoj obali Long Islanda, oko 60 km istočno od New Yorka. Naseljena u kolonijalnim vremenima, bila je to poljoprivredna, ribarska i rudarska zajednica. Budući nije daleko od multikulturalnog i raznolikog New Yorka , ne čudi da ovaj grad ima bogatu imigrantsku povijest . Povijesno društvo Northport s muzejom u Glavnoj ulici, trenutno ima stalnu izložbu: IMIGRANTI NORTHPORTA I EAST NORTHPORTA. Mnoge imigrantskeskupine u gradu, od njih više od 50, predstavljene su na izložbi, uključujući i Hrvate, koja traje do travnja 2022.

Prije nego što su izgrađene moderne autoceste do ljetnih lokacija za odmor u Hamptonsu i Istočnom Long Islandu, Northport je služio kao odredište za njujorške ljetne turiste. Potopljena Meadow State Beach na Long Island Soundu u obližnjoj Tvrđavi Salonga, bilo je prvo što je dovelo Hrvate u to područje. Hrvatski imigranti koji žive u četvrti Hell’s Kitchen na Manhattanu, i Astoriji, Queensu tražili su ljetne izlete izvan grada i plaže i pansione na Potopljenoj livadi. Počevši od 1940-ih, kada su se hrvatski doseljenici počeli uspinjati na društvenoj i gospodarskoj ljestvici, područje Northporta smatrali su poželjnim i pristupačnim mjestom za život. Većina tih doseljenika bila je s kvarnerskih otoka: Krka, Lošinja, Ilovika i Unije , ali i iz Istre i Dalmacije, svih priobalnih područja. Pridošlicama su atraktivna riva, luka i plaže Northporta bila vrlo privlačne.

Do 1970-ih mnogi su se Hrvati preselili u to područje, jedna obitelj dovodila bi drugu i tako dalje po obrascu lančane migracije. Mnogi od tih ljudi osnovali su tvrtke na tom području, uključujući: Holiday Lodge Hotel, Brajdić Auto Body Shop, Three Star Auto Sales, Mike’s Service Station, Halesite Real Estate, Marjanović Clams and Lobster Seafood, Kraljevic’s Poultry Farm, Budinich’s Northport Glass, Lazar’s Restaurant, Mohawk Homes (Mustapick,) Ceko’s Auto Collision, Excalibur Sword Factory, Kolombatovich’s Fencing Academy i Ship To Shore Travel Agency, među ostalima. Ova mala hrvatska zajednica ima odsjek Hrvatske bratske zajednice 1981 Kvarner – Istra – Long Island, Hrvatski newyorški klub, Društvo Sv. Petra (Ilovik,) i Jadranski klub Southold.

Jedna od zapaženijih vitrina izložbe priča je o Mate Angelichu, doseljeniku iz Sinja, Dalmacija. Došao je u New York kad je bio mlad kao pekar. Postao je radnik i radio je na izgradnji mosta George Washington na rijeci Hudson. Nakon naseljavanja u Northportu, postao je trgovac automobilima i vlasnik benzinske postaje, a u mirovini je imao rasadnik azaleja . Njegova supruga Keti, unijanskih hrvatskih korijena, osnovala je vlastitu agenciju za nekretnine.

Tekst: Anton Angelich