Izložba Naše bebke u Kukinju

U kukinjskom društvenom domu (IKSZT), 24. svibnja otvorena je izložba pod nazivom „Naše bebke.” Znate li što su bebke? Ja sam sada naučila. Ukrasne su to lutke obučene u narodnu nošnju a bošnjački Hrvati ih nazivaju „bebke”. Veličina lutki je do pedeset centimetara, a narodno ruvo na njima sašile su vrijedne ruke naših Hrvatica. „Bebke” su bile vrlo popularne šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, i rijetka je bila hrvatska kuća koja ih nije imala u svojoj vitrini ili kao ukras na krevetu. A mnoge u naše Hrvatice šivanjem ruha, oblačenjem „bebki” došle i do dodatnog izvora prihoda. Mnogi su željeli imati „bebku”. Šile su se i oblačile „bebke” u narodnu nošnju koju su nosili i oni i njihovi preci u svečanim i manje svečanim prilikama. U crkvi, molitvi, krčmi, ali i pri radu u kuhinji, polju, oko kuće…

Prigodnim riječima izložbu je otvorila predsjednica Hrvatske samouprave Kukinja Rita Klaić uz kazivanje stihova šestoro učenika iz Kukinja polaznika Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže, obučenih u narodnu nošnju. Danica Kovač, Bojana Popović, Mirjana Simai, Goran Tarađija, Miroslav Nevelős, kazivali su stihove koje je s njima uvježbala zastupnica Hrvatske samouprave Kukinja Renata Božanović. Hrvatski jezik, Narodna nošnja, Nasljedstvo, Unuk i baka, Biti lutka, odzvanjali su sjetni stihovi iz usta malih Kukinjčana.

(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)