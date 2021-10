Izložba Lav sv. Marka – simbol Serenissime u Kotoru

O izložbi i desetogodišnjoj suradnji Krka i Kotora, osim ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka Maje Parentić, također su govorili direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Andro Radulović i viši muzejski tehničar Tomislav Bonić, koji je okupljenima prenio riječi autorice izložbe Radojke Abramović

Kao središnji dio manifestacije Štorija o galiji Cristo Ressussitato, u sklopu programa međunarodne kulturne suradnje, koju već deset godina zajednički provode gradovi Krk-Centar za kulturu grada Krka i Kotor-Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, 8. 10., u Galeriji Decumanus, otvorena je izložba Lav sv. Marka – simbol Serenissime, predstavljen u umjetnosti grada Kotora u realizaciji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, čija je autorica muzejska savjetnica, povjesničarka umjetnosti Radojka Abramović.

Riječ je o izložbi kojom je obuhvaćeno 16 velikih, dvojezičnih panoa, od kojih 13 prikazuju lavove, rađene tehnikom reljefa u kamenu, dva minijature iz knjiga, a jedan mletačkog lava sa zastave dobrotske tartane „La Beata Vergine“. Namjera ove izložbe, ali i istoimenog rukopisa na kojem se temelji postavka jest ta da ukaže na važnost očuvanja motiva mletačkog lava na spomenicima kulture mletačkog perioda u gradu Kotoru. Naime, gotovo četverostoljetno prisustvo Venecije na kotorskom području (1420.-1797.), ekspanzija u arhitekturi, kulturi i načinu života koje je to prisustvo donijelo, ostavilo je traga te se danas očituje u strukturi Kotora kao tipičnog mediteranskog, srednjevjekovnog grada. Grad izložen prelamanju dvaju snažnih političkih i kulturnih utjecaja, Istoka i Zapada, postao je specifičan baš po toj simbiozi, a ostaci mletačke i svih ostalih kultura doprinijeli su njegovom bogatstvu i kulturno-povijesnoj slojevitosti.

O izložbi i desetogodišnjoj suradnji Krka i Kotora, osim ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka Maje Parentić, također su govorili direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Andro Radulović i viši muzejski tehničar Tomislav Bonić, koji je okupljenima prenio riječi autorice izložbe Radojke Abramović.

Izložba Lav sv. Marka – simbol Serenissime, predstavljen u umjetnosti grada Kotora ostaje otvorena sve do 22. 10., a izložbu je moguće razgledati svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 te od 18.00 do 20.00 sati, odnosno uz prethodnu najavu organizatoru Centru za kulturu Grada Krka, telefonom na 051 220 041 ili mailom na kultura@gradkrk.net. (Radio Dux)