Izložba kod Trudice u Velikom Borištofu

U galeriji Trudice Domnanović Pod naslovom „Eksperimentalno“ izlaže umjetnica i bivša učiteljica na gimnaziji u Gornjoj Pulji, Renate Mayerhofer iz Haračuna

U galeriji Trudice Domnanović do kraja svibnja je u tijeku posebna izložba. Pod naslovom „Eksperimentalno“ izlaže umjetnica i bivša učiteljica na gimnaziji u Gornjoj Pulji, Renate Mayerhofer iz Haračuna. Renate Mayerhofer se bavi pretežno sitotiskom ali i drugim načinima tiska. Slikanjem akrilom i uljem na platnu nastaju slike kombinirane tehnike.

Kao što je rekla Trudica Domnanović, umjetnica se specijalizirala za ovu posebnu tehniku sitotiska na svili i platnu. Za posjet izložbi je potrebna maska. Pokidob je u galeriji dost mjesta vani u dvoru i u škadnju, se ljudi moru lako podiliti da ih ne bude preveć nutri u prostorija izložbe, je naglasila Trudica Domnanović. Izložba se može razgledati od četvrtka do subote od 10.00 do 18.00 navečer i po dogovoru u Galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu, Doljnji kraj 48. Izložba će biti otvorena do 29. svibnja.

Renate Mayerhofer izlagala je svoje radove i u okviru vazmene izložbe u galeriji u Velikom Borištofu. Zbog lockdowna mnogi ljudi je nisu mogli obići, tako da su iz tih izložaka Renate Mayerhofer stvorili posebnu izložbu, koja traje do 29. svibnja. (https://volksgruppen.orf.at/) Prijevod: dšš